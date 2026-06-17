EUA usaram IA Grok, de Elon Musk, em ataques contra o Irã

247 - A inteligência artificial Grok, desenvolvida pela empresa xAI, de Elon Musk, foi empregada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em operações militares contra o Irã durante o conflito que se estende há mais de três meses. A informação consta em um documento oficial do governo norte-americano obtido pela agência de notícias AFP e divulgado na terça-feira (16).

Segundo o documento, datado de 15 de junho, a tecnologia Grok foi utilizada no âmbito do Projeto Maven, programa estratégico do Pentágono voltado à identificação e seleção de alvos com auxílio de inteligência artificial. A revelação surgiu em meio a uma disputa judicial envolvendo a infraestrutura da xAI e sua operação de um grande centro de dados nos Estados Unidos.

O governo do presidente Donald Trump apresentou a informação em sua defesa das turbinas a gás utilizadas para abastecer o data center da empresa de Musk. As instalações são alvo de uma ação ambiental que questiona a legalidade da operação e pede restrições ao fornecimento de energia.

Na peça judicial, o Departamento de Justiça dos EUA argumenta que a ação judicial representa um risco para interesses estratégicos do país. Segundo o texto, o processo “coloca em risco a segurança nacional, econômica e energética americana ao buscar o corte do fornecimento elétrico para a inovação em inteligência artificial que apoia as operações militares do Departamento de Guerra”.

Como parte da argumentação, os promotores federais anexaram o depoimento de Cameron Stanley, chefe de inteligência artificial do Pentágono. Em sua declaração sob juramento, Stanley afirma que o Grok já integra o Projeto Maven, iniciativa que anteriormente utilizava o modelo Claude, desenvolvido pela empresa Anthropic.

De acordo com Stanley, os sistemas Maven Smart Systems (MSS) tiveram papel relevante durante a chamada Operação Fúria Épica. Segundo seu testemunho, os MSS “permitiram às forças americanas lançar mais de 2.000 munições contra 2.000 alvos distintos em um prazo de 96 horas durante a Operação Fúria Épica” contra o Irã.

O responsável pela área de IA do Departamento de Defesa também destacou os ganhos operacionais proporcionados pela tecnologia da xAI. Em sua declaração, Stanley elogiou o “enorme aumento da eficiência operacional possibilitado pelo modelo Grok Gov”.

A revelação ocorre em meio a um embate judicial envolvendo a infraestrutura energética da xAI. A NAACP, tradicional organização de defesa dos direitos civis da população afro-americana, entrou com uma ação contra a empresa alegando que dezenas de turbinas estariam operando sem as licenças necessárias, em desacordo com a Lei do Ar Limpo dos Estados Unidos.

A entidade sustenta que as emissões das turbinas afetam comunidades predominantemente negras localizadas nas proximidades das instalações. A xAI, por sua vez, argumenta que os equipamentos possuem caráter temporário e móvel, razão pela qual não estariam sujeitos às mesmas exigências regulatórias aplicadas a instalações permanentes.