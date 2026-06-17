Trump ameaça Irã antes da assinatura de acordo: "se não se comportar, voltaremos a bombardear"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que o memorando de entendimento anunciado com o Irã ainda não representa um acordo definitivo e ameaçou retomar ataques contra Teerã caso avalie que o país não esteja cumprindo as condições negociadas. A declaração foi feita durante entrevista coletiva na cúpula do G7, na França.

Trump adotou tom duro ao comentar o acerto anunciado entre Washington e Teerã, cuja assinatura formal está prevista para sexta-feira (19). Segundo o presidente norte-americano, o entendimento ainda depende de desdobramentos e pode ser revisto se ele considerar insatisfatória a postura do governo iraniano.

“É um memorando de entendimento. E, se eu não gostar, voltaremos a atirar neles, a bombardear suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos a bombardear bem no meio da cabeça deles, ok?”, declarou Trump.

Estados Unidos e Irã afirmaram ter chegado nesta semana a um memorando de entendimento para encerrar as hostilidades. O anúncio inicial foi feito pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que afirmou que os dois lados declararam a terminação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano.

Apesar do anúncio, Trump sustentou que as negociações ainda não foram concluídas. O presidente dos EUA afirmou que pode mudar de posição e voltou a ameaçar o Irã caso considere que o país não esteja agindo conforme o esperado. “É um protocolo de acordo e, se eles não se comportarem, voltaremos imediatamente a lançar bombas no meio da cabeça deles”, disse à imprensa.

Um dos pontos sensíveis do entendimento é o possível fim das sanções econômicas impostas ao Irã. Questionado sobre o tema, Trump afirmou que a suspensão das medidas não ocorrerá de forma imediata e que o assunto será discutido posteriormente pelos dois países.

A fala do presidente norte-americano ocorre em meio à expectativa pela formalização do memorando, prevista para sexta-feira. Embora o anúncio tenha sido apresentado como um passo para reduzir as tensões no Oriente Médio, as declarações de Trump indicam que o cenário permanece incerto e sujeito a novas pressões diplomáticas e militares.