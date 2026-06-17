Com acordo EUA-Irã, Banco Central pode reduzir juros nesta quarta

247 - O acordo firmado entre Estados Unidos e Irã para pôr fim à guerra reforça as apostas em um corte da Selic nesta quarta-feira (17), quando o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne para definir o novo patamar dos juros no Brasil. A expectativa predominante no mercado financeiro é de redução de 0,25 ponto percentual, levando a taxa básica dos atuais 14,5% ao ano para 14,25% ao ano, em meio ao alívio nas tensões externas e à queda recente do petróleo, informa o G1. Caso o corte seja confirmado, será a terceira redução consecutiva da Selic. O anúncio da decisão está previsto para ocorrer após as 18h.

A diminuição das tensões no Oriente Médio, associada à desobstrução do estreito de Ormuz, contribuiu para a queda do preço do petróleo no início da semana. Esse movimento reduz a pressão sobre os combustíveis e, por consequência, sobre os índices de inflação acompanhados pelo Banco Central.

A economista-chefe do banco Inter, Rafaela Vitória, avaliou que a combinação entre um IPCA menos desfavorável e o petróleo próximo de US$ 80 no início da semana fortalece o cenário de corte de juros pelo Copom. "Com IPCA 'menos ruim' e o petróleo abrindo a semana próximo de US$ 80 [com o anúncio do acordo de paz], o Copom deve cortar na reunião dessa quarta e pode deixar em aberto o comunicado. Os próximos passos vão depender do cenário, se confirmando a inflexão na inflação e expectativas 2027 e 2028 sem mudanças, podem ainda seguir cortando 25bps [0,25 ponto percentual]", avaliou Rafaela Vitória.

Mercado já precifica queda dos juros

A economista Bruna Centeno, da Blue3 Investimentos, afirmou que a semana começou com forte movimentação nos ativos de risco, em razão do alívio provocado pelo acordo de paz. Segundo ela, a curva de juros brasileira no mercado futuro passou a indicar queda em todos os vencimentos.

"Essa semana é importante porque esse alívio generalizado ele marca uma das semanas mais aguardadas que é exatamente essa precificação de juros em relação ao super quarta de Brasil e Estados Unidos. Mesmo com a curva de ir fechando em queda em todos os vencimentos, ainda é aguardado esse corte de 0,25 [ponto percentual] para quarta feira", disse Bruna Centeno.

A expectativa em torno da decisão do Copom ocorre no mesmo momento em que investidores acompanham os desdobramentos internacionais envolvendo Estados Unidos e Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Paquistão afirmaram que EUA e Irã chegaram a um acordo de paz.