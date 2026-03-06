EUA vão oferecer resseguro para perdas marítimas no Golfo de até de US$ 20 bilhões, diz agência

Reuters – Os Estados Unidos fornecerão resseguro para perdas de até cerca de US$ 20 bilhões na região do Golfo, com o objetivo de garantir maior confiança aos transportadores de petróleo e gás durante a guerra contra o Irã, informou nesta sexta-feira (6) a Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos EUA (DFC, na sigla em inglês).

Na terça-feira (3), o presidente Donald Trump determinou que a DFC ofereça seguros contra riscos políticos e garantias financeiras para o comércio marítimo no Golfo, depois que o trânsito de petroleiros e navios de gás natural liquefeito foi interrompido no Estreito de Ormuz, via marítima entre o Irã e Omã por onde normalmente circula cerca de 20% do petróleo global todos os dias.

Segundo a DFC, o seguro será disponibilizado de forma contínua e inicialmente terá foco na cobertura de casco e maquinário das embarcações, além do seguro de cargas.