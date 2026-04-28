Ex-diretor do FBI é acusado de ameaçar vida de Trump em postagem nas redes sociais

247 - O ex-diretor do FBI James Comey foi acusado de ameaçar a vida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um caso revelado nesta terça-feira (28) pelo secretário de Justiça interino Todd Blanche. O episódio teria origem em uma publicação feita nas redes sociais em maio do ano passado, na qual Comey exibiu conchas dispostas na areia de uma praia da Carolina do Norte formando o número "86 47". As informações são do jornal O Globo e agências internacionais.

De acordo com a acusação formal, a imagem foi interpretada como uma possível ameaça ao presidente dos Estados Unidos. Segundo a rede estadunidense CNN, a expressão "86", na gíria, pode ser interpretada como eliminar ou descartar algo, enquanto "47" faz referência ao fato de Trump ser o 47º presidente dos Estados Unidos.

"Ele publicou uma fotografia na rede social Instagram que mostrava conchas do mar dispostas em um padrão que formava o número '86 47', o que um destinatário razoável familiarizado com as circunstâncias interpretaria como uma séria expressão de intenção de prejudicar o presidente dos Estados Unidos", diz o documento.

Comey nega intenção de ameaça

A acusação também aponta que Comey, conhecido crítico de Trump, teria cometido ameaça de morte interestadual contra o presidente. O caso foi registrado no Distrito Leste da Carolina do Norte e resultou na expedição de um mandado de prisão contra o ex-diretor do FBI por um funcionário do tribunal.

James Comey, por sua vez, afirmou que a publicação tinha apenas caráter descritivo. Ele disse que a legenda indicava apenas uma "formação de conchas incrível" observada durante um passeio na praia. As acusações podem resultar em pena de até 10 anos de prisão, conforme informado pelas autoridades responsáveis pelo caso.