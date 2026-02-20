Ex-príncipe Andrew pode ser retirado da linha de sucessão real britânica, dizem fontes

247 - O governo do Reino Unido vai avaliar a apresentação de uma nova legislação para retirar Andrew Mountbatten-Windsor da linha de sucessão ao trono após a conclusão da investigação policial sobre suas ligações com Jeffrey Epstein. Segundo uma autoridade ouvida pela Reuters, qualquer mudança na ordem sucessória exigirá consulta e acordo com outros países que têm o rei Charles III como chefe de Estado. O monarca é irmão de Andrew.

Segundo a CNN Brasil, atualmente o ex-príncipe ocupa a oitava posição na linha de sucessão ao trono britânico. Na quinta-feira (19), Andrew foi preso sob suspeita de conduta imprópria em cargo público, tornando-se o primeiro integrante sênior da família real britânica a ser detido em cerca de 400 anos. Ele foi interrogado por detetives da polícia e liberado no mesmo dia, após 11 horas detido.

Andrew aparece em arquivos do caso Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Uma coleção de fotos mostra o ex-príncipe ajoelhado e inclinado sobre uma mulher com o rosto censurado. Ele também foi acusado de agressões sexuais por Virginia Giuffre, principal testemunha de acusação no caso, quando ela era menor de idade. Giuffre morreu por suicídio na Austrália, em 25 de abril de 2025, aos 41 anos.

Destituição de títulos

No início do mês, autoridades informaram que investigavam alegações de que Andrew teria compartilhado documentos confidenciais com o criminoso sexual Jeffrey Epstein enquanto atuava como enviado comercial. O ex-príncipe nega todas as acusações e não comentou publicamente as alegações mais recentes relacionadas à suspeita de má conduta em cargo público.

Em outubro, Andrew foi destituído de todos os títulos reais por decisão do rei Charles III, que declarou ter recebido "com profunda preocupação" a notícia da prisão do irmão e afirmou que "a lei deve seguir seu curso". O ex-príncipe também deixou sua residência oficial em Windsor e mudou-se recentemente para uma casa de campo em Sandringham.