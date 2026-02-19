Ex-príncipe Andrew deixa delegacia após 11 horas detido

247 - O ex-príncipe Andrew deixou a delegacia de Aylsham, no condado de Norfolk, nesta quinta-feira (19), após ser preso sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público. Segundo o G1, Andrew Mountbatten-Windsor foi fotografado pela agência Reuters ao sair do prédio em um veículo. Ainda não há informações sobre seu destino após deixar o local, onde permaneceu por cerca de 11 horas.

O ex-membro da monarquia britânica aparece em arquivos do caso Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Uma coleção de fotos mostra Andrew ajoelhado e inclinado sobre uma mulher com o rosto censurado. Ele também foi acusado de agressões sexuais por Virginia Giuffre, principal testemunha de acusação no caso, quando ela era menor de idade. Giuffre morreu por suicídio na Austrália, em 25 de abril de 2025, aos 41 anos.

Investigação e buscas

A prisão ocorreu cerca de uma semana após a polícia britânica abrir investigação para apurar se o ex-príncipe enviou relatórios confidenciais a Jeffrey Epstein enquanto atuava como representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional. Andrew nega todas as acusações contra ele, tanto a de repassar informações oficiais a Epstein quanto a de agressão sexual.

A polícia britânica informou que prendeu Andrew, sem citar seu nome diretamente, após "avaliação minuciosa" e com "motivos razoáveis para suspeitar que um crime ocorreu". Buscas foram realizadas em dois endereços ligados ao ex-monarca, um em Berkshire, a oeste de Londres, e outro em Norfolk, no leste da Inglaterra. A polícia de Norfolk confirmou que está colaborando com as operações.

Declarações oficiais

O subchefe de polícia Oliver Wright declarou: "Após uma avaliação minuciosa, agora abrimos uma investigação sobre esta alegação de má conduta no exercício de cargo público. É importante que protejamos a integridade e a objetividade da nossa investigação enquanto trabalhamos com nossos parceiros para apurar esta suposta infração".

Segundo a BBC, caso seja considerado culpado de má conduta no exercício de cargo público, Andrew poderá ser condenado à prisão perpétua. Um especialista ouvido pela emissora afirmou que, após a prisão nesta quinta-feira (19), o ex-príncipe teria sido colocado "em uma cela em uma ala de custódia", com apenas uma cama e um vaso sanitário, onde aguardaria interrogatório, sem tratamento especial.

Reação da família real

Em comunicado, o rei Charles III afirmou ter recebido "com preocupação" a notícia da prisão do irmão e declarou que a polícia tem o apoio da família real, acrescentando que "a lei precisa seguir seu curso". O monarca não teria sido avisado previamente sobre a detenção de Andrew. Na semana passada, o príncipe William e a princesa Kate Middleton afirmaram estar "profundamente preocupados" com as revelações relacionadas ao ex-príncipe.

Em outubro, Andrew foi destituído de todos os títulos reais por decisão do rei Charles III após novas revelações sobre sua relação com Epstein. Também deixou sua residência oficial em Windsor e mudou-se recentemente para uma casa de campo em Sandringham.