Ex-príncipe Andrew é preso no dia em que completa 66 anos

247 - Andrew Mountbatten-Windsor foi preso na manhã desta quinta-feira (19), data em que completa 66 anos, no Reino Unido, em um desdobramento considerado significativo nas investigações relacionadas aos arquivos de Jeffrey Epstein. A detenção ocorreu sob suspeita de má conduta em cargo público, segundo informações divulgadas pela BBC.

De acordo com a emissora britânica, o caso tem origem em documentos do período em que Andrew atuava como enviado comercial do Reino Unido. Esses registros teriam sido supostamente repassados ao bilionário norte-americano Jeffrey Epstein, envolvido em um escândalo internacional de tráfico sexual de menores nos Estados Unidos.

A BBC informou que a investigação está sob responsabilidade da Polícia do Vale do Tâmisa, que apura tanto as alegações de má conduta em cargo público quanto a acusação de que uma segunda mulher teria sido enviada ao Reino Unido por Epstein para um encontro sexual com Andrew Mountbatten-Windsor. No entanto, a prisão anunciada nesta quinta-feira está relacionada exclusivamente à suspeita de má conduta no exercício da função pública.

Imagens publicadas pelo jornal britânico Mail Online mostraram o que aparentavam ser policiais nas proximidades da propriedade de Sandringham, onde Andrew se encontraria. A movimentação reforçou os indícios de que a operação policial estava em andamento desde as primeiras horas do dia.

O episódio é considerado um marco na crise que envolve o ex-integrante da família real britânica. Em outubro de 2025, ele foi destituído de todos os seus títulos reais por decisão de seu irmão, o rei Charles III, após novas revelações sobre sua relação com Epstein.

Andrew já negou veementemente qualquer irregularidade relacionada aos assuntos envolvendo o bilionário norte-americano. A investigação segue em curso, e até o momento não foram divulgadas informações adicionais sobre eventuais acusações formais decorrentes da prisão.