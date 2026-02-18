Reino Unido investiga uso de aeroportos por Epstein para tráfico

Reuters - A polícia britânica está avaliando se Jeffrey Epstein traficava mulheres através de dois aeroportos de Londres e um no centro da Inglaterra em voos particulares, como parte de um esforço agora coordenado nacionalmente para investigar as ligações do falecido criminoso sexual com o Reino Unido.

Três forças policiais regionais disseram nesta quarta-feira que estavam analisando informações sobre voos particulares ligados a Epstein, após a publicação pelo governo dos EUA de milhões de documentos sobre o financista no final de janeiro.

A polícia de Essex disse que estava analisando voos que chegavam e partiam do aeroporto de Stansted, a nordeste de Londres, enquanto a polícia de Bedfordshire disse que estava avaliando voos que chegavam e partiam do aeroporto de Luton, a noroeste da capital.

A polícia de West Midlands disse que também estava avaliando evidências relacionadas a Epstein no aeroporto de Birmingham.

Esforços coordenados a nível nacional

As avaliações das forças policiais, que não constituem uma investigação plena, seguem a criação de um grupo de coordenação nacional para apoiar as forças policiais individuais na análise dos laços de Epstein com o Reino Unido ou com cidadãos britânicos.

“Continuamos a trabalhar em colaboração para avaliar os detalhes que estão sendo divulgados, a fim de nos permitir compreender qualquer impacto potencial decorrente dos milhões de documentos que foram publicados”, afirmou o Conselho Nacional de Chefes de Polícia em um comunicado.

A BBC informou no ano passado que registros de voos e manifestos incompletos mostravam que 87 voos ligados a Epstein chegaram ou partiram de aeroportos britânicos entre o início da década de 1990 e 2018, com “mulheres” não identificadas listadas entre os passageiros.

A Reuters não pôde verificar de forma independente a reportagem da BBC.

Documentos nos arquivos de Epstein analisados pela Reuters mostram várias referências a Stansted, incluindo uma que discutia se uma mulher russa com visto dos EUA poderia trocar de avião no aeroporto. Os arquivos também incluem dezenas de referências a vistos do Reino Unido.

Os aeroportos de Stansted, Luton e Birmingham afirmaram em comunicados separados que os voos particulares não eram gerenciados pelos terminais que operam e que a Força de Fronteira era responsável pelas verificações de imigração e alfândega.

A Força de Fronteira não respondeu a um pedido de comentário. De acordo com a lei britânica, todos os indivíduos que chegam ao Reino Unido estão sujeitos a verificações minuciosas.