Ex-príncipe Andrew é preso no Reino Unido em investigação ligada a Epstein

247 - O ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor foi preso nesta quinta-feira (19) pela polícia do Reino Unido, segundo informou a rede britânica BBC. A detenção ocorreu na casa onde ele vive e está relacionada a uma investigação sobre suspeita de má conduta no exercício de cargo público.

De acordo com a BBC, Andrew é investigado por supostamente ter enviado relatórios confidenciais ao bilionário Jeffrey Epstein, figura central de um escândalo internacional de tráfico sexual de menores nos Estados Unidos. A emissora britânica afirmou que, caso o ex-príncipe seja considerado culpado, ele poderia ser condenado à prisão perpétua.

A prisão marca um novo capítulo na crise envolvendo o antigo membro da realeza britânica, cuja imagem pública já vinha sendo fortemente abalada desde que vieram à tona detalhes sobre sua relação com Epstein. O bilionário norte-americano morreu em 2019 enquanto aguardava julgamento, mas o caso continua gerando repercussões globais e atingindo personalidades associadas a ele.

Ainda segundo a BBC, a suspeita central é que Andrew tenha compartilhado informações confidenciais em benefício de Epstein, o que levantou questionamentos sobre o uso indevido de sua posição e eventual violação de deveres institucionais ligados à função que exercia.

O ex-príncipe já havia sofrido sanções severas dentro da própria monarquia. Em outubro do ano passado, Andrew foi destituído de todos os seus títulos reais por decisão de seu irmão mais velho, o rei Charles III, após novas revelações sobre a proximidade entre ele e Epstein. Além disso, ele também teria sido afastado de sua residência oficial em Windsor.