Exército de Israel mata bebê de sete meses na Cisjordânia ocupada

247 - Um bebê palestino de sete meses morreu após ser atingido por disparos israelenses na Cisjordânia ocupada, em um episódio que também deixou seus pais feridos e levou Israel a afirmar que abrirá uma investigação sobre o caso.

Segundo o Ministério da Saúde palestino, a morte da criança ocorreu na sexta-feira (5), em meio à escalada de violência na região. As Forças de Defesa de Israel afirmaram que militares dispararam depois de terem “percebido um veículo acelerando em sua direção”.

Em nota, a IDF informou que uma apuração preliminar apontou que as vítimas não tinham envolvimento no incidente. “Uma investigação inicial concluiu que os feridos eram civis não envolvidos no incidente”, afirmou a força militar israelense.

O comunicado também declarou que o Exército israelense lamenta os danos provocados a pessoas inocentes. “As Forças de Defesa de Israel expressam profundo pesar por qualquer dano causado a indivíduos inocentes”, acrescentou.

De acordo com o Times of Israel, a avó do bebê apresentou uma versão diferente da relatada pelos militares. Ela afirmou que os pais da criança pararam o carro ao perceberem a presença dos soldados, mas, ainda assim, foram alvejados.

“Uma bala atingiu meu neto, atravessou seu rosto e cruzou sua cabeça, atingindo a bochecha da mãe, onde se alojou”, disse a avó da criança.

O caso ocorreu na Cisjordânia ocupada, território marcado por operações militares israelenses e confrontos frequentes. A morte do bebê e os ferimentos sofridos pelos pais ampliam a pressão por esclarecimentos sobre a ação das tropas israelenses e sobre as circunstâncias em que os disparos foram feitos.