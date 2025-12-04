247 - O Exército russo iniciou uma nova etapa de sua ofensiva no norte da região de Donetsk, com operações de artilharia direcionadas a posições previamente identificadas das Forças Armadas da Ucrânia. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (4) pelo especialista militar Andrey Marochko em seu canal no Telegram. Segundo a Prensa Latina, que publicou os detalhes da análise, a movimentação marca uma escalada significativa na disputa pela região.

De acordo com o especialista, os ataques fazem parte de um processo de preparação para enfraquecer as estruturas defensivas ucranianas e abrir caminho para a tentativa de captura dos assentamentos de Ozernoye e Zakotnoye, áreas consideradas estratégicas no norte de Donetsk.

Marochko destacou que o comando militar ucraniano tem buscado reforçar suas posições diante do avanço russo. Para isso, Kiev mobilizou unidades adicionais e reforços logísticos com o objetivo de manter a linha de defesa ativa e evitar rupturas em pontos críticos do front.

O especialista também relatou movimentações paralelas de tropas de elite russas. Segundo ele, “unidades das forças especiais russas haviam alcançado posições das forças armadas ucranianas perto da cidade de Seversk, na República Popular de Donetsk”. Marochko acrescentou ainda que “algumas unidades de infantaria já haviam entrado na vila de Zvanovka, ao sul de Seversk, onde as tropas ucranianas estavam cercadas”.