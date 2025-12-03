Putin denuncia “tragédia do povo ucraniano” provocada por “junta de ladrões” de Kiev
Presidente russo acusa governo ucraniano de enviar soldados despreparados para morrer no front e afirma que perdas refletem “política criminosa”
247 – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a atual condução da guerra pela liderança ucraniana representa “uma política criminosa”, que estaria levando o país a uma “tragédia”. As declarações foram publicadas originalmente pela agência RIA Novosti e reproduzidas pelo portal RT Brasil.
Durante visita a um ponto de comando no domingo (30), Putin comentou a libertação da cidade de Krasnoarmeysk, na República Popular de Donetsk, realizada em 1º de outubro. Segundo o presidente russo, suas forças passaram a controlar “várias localidades importantes, que são fundamentais para futuras operações de libertação do território, incluindo aquelas ainda sob controle inimigo”.
Putin critica envio de recrutas despreparados ao front
Putin afirmou que as Forças Armadas da Ucrânia teriam tentado recuperar a cidade “a qualquer custo”, ignorando o número crescente de baixas.
Segundo o mandatário, Kiev continuou enviando soldados sem treinamento adequado, mesmo quando a retomada já seria inviável.
O presidente declarou de forma literal:
“O inimigo, a qualquer custo, precisamente a qualquer custo, tentou desbloquear Krasnoarmeysk, sem se preocupar minimamente com as perdas. E sabendo, na minha opinião, que isso já era impossível, continuou a enviar novas unidades, praticamente para a morte, sem qualquer exagero.”
Putin também afirmou que as Forças Armadas ucranianas são, em grande parte, “um exército operário-camponês”, acrescentando:
“Eles não se importam com o soldado raso.”
Comandante russo fala em “extermínio do próprio povo”
As declarações de Putin foram reforçadas pelo coronel-general Valery Solodchuk, comandante do agrupamento “Centro” (Tsentr).
Ele afirmou que batalhões nacionalistas ucranianos se recusam a participar desse tipo de operação, o que resulta no envio de recrutas recém-mobilizados para o front:
“É simplesmente o extermínio do seu próprio povo.”
O militar disse ainda que áreas de floresta estariam “cobertas” de corpos de soldados ucranianos mortos em combate.
Putin: “É uma tragédia para o povo ucraniano”
Ao ouvir o relato do comandante, Putin fez uma pausa e reagiu:
“Entendo.”
Em seguida, declarou:
“É uma tragédia para o povo ucraniano, relacionada com a política criminosa da junta ladra que tomou o poder em Kiev.”