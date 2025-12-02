Putin diz não querer guerra, mas, 'se países europeus quiserem, a Rússia os derrotará'

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou potências europeias nesta terça-feira (2) que, se começarem uma guerra contra Moscou, o país euroasiático derrotará países do Velho Continente.

“Se a Europa de repente quiser lutar conosco e começar, estamos prontos agora mesmo”, disse Putin. Ao comentar sobre o conflito na Ucrânia, o líder russo afirmou que não é uma guerra total e que a Rússia está agindo conforme as circunstâncias do cenário atual. O relato saiu na Reuters.

O presidente Putin sugeriu que potenciais conflitos com países europeus teriam outra dimensão. “Se a Europa de repente quiser lutar conosco e começar, estamos prontos agora mesmo”, acrescentou.

Entenda

A Rússia anexou quatro regiões ucranianas parcialmente ocupadas em outubro de 2022. O governo russo é contra a entrada da Ucrânia na Otan - Aliança do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos EUA.

Vários países da Otan forneceram assistência militar e financeira para a Ucrânia e implementaram sanções contra a Rússia. Irã e Coreia do Norte também auxiliaram em diferentes níveis as Forças Armadas russas.

Em 2024, o governo do presidente Lula apresentou, em conjunto com a China em maio de 2024, uma proposta para negociações com o objetivo de promover uma solução diplomática da crise ucraniana.