Witkoff se encontra hoje com Putin em busca de acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia

247 - O enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, embarcou rumo à Rússia após manter encontros com representantes ucranianos na Flórida. A movimentação foi confirmada pela secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Levitt, durante coletiva realizada em Washington.De acordo com informações divulgadas pela agência TASS, Witkoff se reuniu com uma delegação ucraniana no dia anterior antes de seguir viagem. A mesma reportagem destaca ainda que o Kremlin confirmou a agenda do encontro: segundo o porta-voz Dmitry Peskov, Witkoff deve ser recebido por Vladimir Putin na tarde desta terça-feira (2).O avanço dessas conversas ocorre em paralelo a informações publicadas pelo The Wall Street Journal, que citou fontes afirmando que Steve Witkoff viaja a Moscou acompanhado de Jared Kushner, genro de Donald Trump. Segundo o jornal, ambos participarão de “mais conversas” voltadas à busca de uma saída negociada para a crise na Ucrânia.

A visita de Witkoff à Rússia adiciona novo capítulo aos esforços diplomáticos conduzidos pela Casa Branca. A expectativa é de que os encontros tragam sinais sobre possíveis caminhos para reduzir as tensões e abrir espaço para negociações mais amplas, em um momento em que iniciativas de mediação voltam ao centro da agenda internacional.