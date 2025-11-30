247 - O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou neste domingo (30) que a Ucrânia não conseguirá prosperar enquanto o conflito com a Rússia não for resolvido.

"A Ucrânia tem um enorme potencial econômico, enormes oportunidades para prosperar. É óbvio que isso não é possível no meio de uma guerra como esta. Esperamos alcançar ainda mais progressos", disse Rubio a jornalistas antes do início da reunião com a delegação de Kiev, realizada na Flórida (EUA).

Também participaram do encontro o enviado especial do presidente dos EUA, Steve Witkoff, e Jared Kushner, sogro de Donald Trump.

O jornal britânico The Times destacou que a posição do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, se tornou extremamente instável devido à saída do ex-chefe de seu gabinete, Andrei Yermak, e ao agravamento da situação para o Exército ucraniano no front.

"Agora, a questão é se Zelensky pode sobreviver ao inevitável revés de perder o seu conselheiro mais confiável e se esse fato será suficiente para satisfazer os deputados da oposição e o público ucraniano em geral", ressalta a publicação.

O presidente ucraniano pode perder aliados políticos no parlamento do país europeu por causa do escândalo de corrupção (com Sputnik).