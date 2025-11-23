Rubio afirma que reunião em Genebra sobre guerra na Ucrânia foi provavelmente a melhor até agora

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reuniu-se neste domingo (23), em Genebra, na Suíça, com Andriy Yermak, principal assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

As conversas são parte do processo de paz liderado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que apresentou um plano de vários pontos para resolver a guerra na Ucrânia. Kiev expressou inicialmente reservas, enquanto países europeus da Otan fizeram uma contraproposta.

De acordo com Rubio, Washington e Kiev estão analisando “algumas das sugestões que nos foram apresentadas” e fazendo algumas “mudanças” no plano de Trump.

“Acho que a principal conclusão é que esta foi uma reunião muito, muito significativa—eu diria provavelmente a melhor reunião e o melhor dia que tivemos em todo este processo, desde que assumimos o cargo em janeiro”, declarou Rubio, de acordo com BBC News.

Yermak disse que Kiev e Washington trabalharão neste domingo e nos próximos dias para construir uma proposta conjunta com países aliados europeus.