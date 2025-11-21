Putin elogia novo plano de Trump para acabar com a guerra na Ucrânia

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (21) que o novo plano de paz apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode servir de base para um acordo definitivo na Ucrânia. A reportagem é da agência Sputnik:

No início da semana, o jornal Financial Times publicou um plano de paz norte-americano de 28 pontos que inclui redução da ajuda militar dos EUA, reconhecimento oficial da Igreja Ortodoxa Ucraniana canônica, concessão do status de língua estatal ao russo na Ucrânia, redução das Forças Armadas ucranianas e proibição de tropas estrangeiras e armas de longo alcance em território ucraniano.

“Acredito que ele [o plano de Trump] possa ser a base para um acordo pacífico final”, disse Putin durante uma reunião com membros permanentes do Conselho de Segurança da Rússia.

Putin acrescentou que os EUA não estão discutindo diretamente esse novo plano de acordo com a Rússia, já que Kiev se opõe.

“Esse texto não é discutido conosco em detalhes”, completou o presidente russo.

Putin disse ainda que Moscou possui o texto do plano de Trump para um acordo na Ucrânia.

“Temos esse texto. Nós o recebemos pelos canais existentes de interação com a administração dos EUA”, disse Putin na reunião.

Ele também classificou a versão de 28 pontos do plano como “modernizada” e afirmou que ela surgiu justamente porque a Ucrânia se recusou a aceitar a versão inicial, o que provocou uma pausa nas negociações de paz.