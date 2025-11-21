Rússia diz não ter sido informada sobre eventual acordo de Zelensky para negociar plano de Trump
Kremlin afirma que ainda não recebeu comunicação oficial sobre possível aceitação do líder ucraniano ao plano de paz apresentado pelo presidente dos EUA
247 – A Rússia informou que, até o momento, não recebeu qualquer notificação oficial sobre uma eventual concordância do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, em negociar com base no plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao jornalista Alexander Yunashev. A notícia foi divulgada originalmente pela agência russa TASS.
Segundo Yunashev, Peskov afirmou literalmente: “Moscou ainda não recebeu qualquer informação sobre um eventual acordo de Vladimir Zelensky para negociar com base no plano de paz proposto pelo líder dos Estados Unidos, Donald Trump.” O jornalista publicou a declaração em seu canal no Telegram, destacando que o Kremlin permanece sem qualquer notificação oficial por parte de Kiev.
Delegação dos EUA apresenta plano de Trump diretamente a Zelensky
Apesar da ausência de comunicação à Rússia, os Estados Unidos vêm intensificando sua pressão diplomática. De acordo com a TASS, uma delegação norte-americana chefiada por Daniel Driscoll, secretário do Exército dos EUA, chegou a Kiev na quinta-feira (21). Driscoll se reuniu com Zelensky e apresentou formalmente o plano de paz elaborado pela Casa Branca.
As autoridades norte-americanas afirmam que Zelensky recebeu oficialmente o documento, que reúne 28 pontos e foi aprovado pessoalmente por Donald Trump. Segundo reportagem do Financial Times, o plano exige concessões significativas de Kiev para viabilizar uma saída política para o conflito.
Pressão dos EUA para encerrar a guerra ainda este ano
O Financial Times também informou, citando autoridades ucranianas, que a Casa Branca está atuando de forma “agressiva” para tentar encerrar a guerra até o fim do ano. A iniciativa reflete a estratégia de Trump de acelerar uma solução diplomática desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos.
Enquanto isso, Moscou insiste que nenhum contato oficial foi feito por Kiev para sinalizar a aceitação do plano. Para o Kremlin, qualquer negociação só pode avançar com uma comunicação formal entre as partes envolvidas.