Rússia diz não ter sido informada sobre eventual acordo de Zelensky para negociar plano de Trump

247 – A Rússia informou que, até o momento, não recebeu qualquer notificação oficial sobre uma eventual concordância do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, em negociar com base no plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao jornalista Alexander Yunashev. A notícia foi divulgada originalmente pela agência russa TASS.

Segundo Yunashev, Peskov afirmou literalmente: “Moscou ainda não recebeu qualquer informação sobre um eventual acordo de Vladimir Zelensky para negociar com base no plano de paz proposto pelo líder dos Estados Unidos, Donald Trump.” O jornalista publicou a declaração em seu canal no Telegram, destacando que o Kremlin permanece sem qualquer notificação oficial por parte de Kiev.

Delegação dos EUA apresenta plano de Trump diretamente a Zelensky

Apesar da ausência de comunicação à Rússia, os Estados Unidos vêm intensificando sua pressão diplomática. De acordo com a TASS, uma delegação norte-americana chefiada por Daniel Driscoll, secretário do Exército dos EUA, chegou a Kiev na quinta-feira (21). Driscoll se reuniu com Zelensky e apresentou formalmente o plano de paz elaborado pela Casa Branca.

As autoridades norte-americanas afirmam que Zelensky recebeu oficialmente o documento, que reúne 28 pontos e foi aprovado pessoalmente por Donald Trump. Segundo reportagem do Financial Times, o plano exige concessões significativas de Kiev para viabilizar uma saída política para o conflito.

Pressão dos EUA para encerrar a guerra ainda este ano

O Financial Times também informou, citando autoridades ucranianas, que a Casa Branca está atuando de forma “agressiva” para tentar encerrar a guerra até o fim do ano. A iniciativa reflete a estratégia de Trump de acelerar uma solução diplomática desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos.

Enquanto isso, Moscou insiste que nenhum contato oficial foi feito por Kiev para sinalizar a aceitação do plano. Para o Kremlin, qualquer negociação só pode avançar com uma comunicação formal entre as partes envolvidas.