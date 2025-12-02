247 - O avanço militar russo na região de Donbass ganhou novo capítulo com a conquista da cidade estratégica de Krasnoarmeysk, também conhecida como Pokrovsk, informa o Ministério da Defesa da Rússia.

Segundo o portal RT, o alto comando militar russo informou que Krasnoarmeysk está totalmente sob controle de Moscou desde segunda-feira (1), assim como Volchansk, na região de Kharkiv. A atualização foi apresentada pelo chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, ao presidente Vladimir Putin durante uma visita a um posto de comando em 30 de novembro.

As imagens divulgadas pelo Ministério mostram integrantes do grupo conjunto de forças do Centro da Rússia se movimentando entre abrigos e realizando varreduras em edifícios da cidade. Krasnoarmeysk é descrita como um dos mais importantes polos logísticos da região, por concentrar infraestrutura ferroviária e rodoviária estratégica.

Segundo o Kremlin, forças ucranianas que atuavam entre Krasnoarmeysk e Dimitrov estariam cercadas há semanas, e esta última cidade também teria passado ao controle dos russos. No mesmo relatório apresentado a Putin, Gerasimov afirmou que as tropas começaram a expulsar militares ucranianos de Gulyaypole, na região de Zaporozhye.

Na semana anterior, Putin alertara que a linha de frente ucraniana em Zaporozhye poderia desmoronar após um avanço rápido das forças russas, que teriam conseguido contornar fortificações montadas por Kiev. Moscou sustenta publicamente que prefere uma solução diplomática para o conflito, embora deixe claro que continuará avançando militarmente enquanto a Ucrânia não aceitar concessões em uma eventual negociação de paz.