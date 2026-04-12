Exigências excessivas dos EUA impediram acordo, diz diplomacia iraniana

247 - As negociações entre o Irã e os EUA em Islamabad, Paquistão, terminaram sem acordo devido às exigências excessivas feitas pelos Estados Unidos.

Durante a maratona diplomática, a equipe iraniana insistiu nos direitos nacionais.

Durante mais de 20 horas de intensas negociações e consultas em Islamabad, a equipe de negociação iraniana, incluindo o presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, o ministro das Relações Exteriores, Seyed Abbas Araqchi, e Ali Baqeri, juntamente com comitês de especialistas, impediu a concretização das exigências excessivas dos EUA, preservando os direitos fundamentais do povo iraniano em diversas áreas políticas e militares, bem como a tecnologia nuclear pacífica.

Na sala de negociações, os americanos pretendiam alcançar objetivos que não conseguiram atingir com a guerra contra o Irã, incluindo a questão do Estreito de Ormuz e a remoção de materiais nucleares do país, mas a delegação iraniana frustrou essa tentativa.

A equipe iraniana tentou levar o lado americano a um acordo, oferecendo várias iniciativas, mas a ganância americana por exigências excessivas os afastou da racionalidade e do realismo, destaca reportagem da agência iraniana Tasnim.