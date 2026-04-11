Guarda Revolucionária do Irã diz que “enfrentará severamente” navios de guerra em Ormuz

247 - A Guarda Revolucionária do Irã elevou o tom contra a presença militar estrangeira no Estreito de Ormuz e afirmou que reagirá com rigor a qualquer tentativa de travessia por navios de guerra na região, considerada vital para o comércio global de petróleo.

Segundo informações divulgadas pela agência AFP e publicadas pela CartaCapital neste domingo (12), a advertência ocorre após o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informar que dois navios de guerra norte-americanos atravessaram a via marítima estratégica com o objetivo de desativar minas supostamente instaladas por Teerã.

Em declaração transmitida pela televisão estatal iraniana IRIB, o comando naval da Guarda Revolucionária foi categórico: “Qualquer tentativa de navios militares de passar pelo Estreito de Ormuz será enfrentada severamente. A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica tem plena autoridade para gerir o Estreito de Ormuz de maneira inteligente”.

O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, responsável por uma parcela significativa do transporte global de petróleo. Tensões na região costumam impactar diretamente os mercados internacionais e elevar preocupações com a segurança energética.

A movimentação recente dos Estados Unidos na área ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio, com relatos de atividades militares e medidas de contenção que incluem a remoção de minas marítimas. A presença de embarcações militares estrangeiras no estreito é historicamente vista por Teerã como uma ameaça à sua soberania e ao controle estratégico da região.

Nos últimos anos, o Irã tem reiterado sua capacidade de monitorar e responder a movimentações no Estreito de Ormuz, reforçando o papel da Guarda Revolucionária como força central na segurança marítima do país.