Guarda Revolucionária do Irã diz que “enfrentará severamente” navios de guerra em Ormuz
Declaração ocorre após passagem de navios militares dos EUA por rota estratégica do petróleo no Golfo Pérsico
247 - A Guarda Revolucionária do Irã elevou o tom contra a presença militar estrangeira no Estreito de Ormuz e afirmou que reagirá com rigor a qualquer tentativa de travessia por navios de guerra na região, considerada vital para o comércio global de petróleo.
Segundo informações divulgadas pela agência AFP e publicadas pela CartaCapital neste domingo (12), a advertência ocorre após o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informar que dois navios de guerra norte-americanos atravessaram a via marítima estratégica com o objetivo de desativar minas supostamente instaladas por Teerã.
Em declaração transmitida pela televisão estatal iraniana IRIB, o comando naval da Guarda Revolucionária foi categórico: “Qualquer tentativa de navios militares de passar pelo Estreito de Ormuz será enfrentada severamente. A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica tem plena autoridade para gerir o Estreito de Ormuz de maneira inteligente”.
O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, responsável por uma parcela significativa do transporte global de petróleo. Tensões na região costumam impactar diretamente os mercados internacionais e elevar preocupações com a segurança energética.
A movimentação recente dos Estados Unidos na área ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio, com relatos de atividades militares e medidas de contenção que incluem a remoção de minas marítimas. A presença de embarcações militares estrangeiras no estreito é historicamente vista por Teerã como uma ameaça à sua soberania e ao controle estratégico da região.
Nos últimos anos, o Irã tem reiterado sua capacidade de monitorar e responder a movimentações no Estreito de Ormuz, reforçando o papel da Guarda Revolucionária como força central na segurança marítima do país.