Trump diz que EUA “venceram” mesmo sem acordo com Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (11) que o resultado das negociações em andamento com o Irã não altera a posição de Washington, ao declarar que o país “vence de qualquer forma”, independentemente de um eventual acordo.

A declaração foi feita a jornalistas na Casa Branca, antes de o presidente embarcar em um helicóptero. As falas ocorrem enquanto, segundo informações divulgadas pela Al Jazeera, negociadores norte-americanos e iranianos mantêm conversas diretas inéditas desde a Revolução Islâmica de 1979.

Trump destacou que não considera decisivo o desfecho das negociações. “Não faz diferença para mim” se o Irã chegar a um acordo, disse. “Nós vencemos de qualquer maneira.”

O presidente também afirmou que os Estados Unidos estão envolvidos em negociações intensas com Teerã. “Vamos ver o que acontece. Estamos em negociações muito profundas com o Irã”, declarou.

Durante a conversa com a imprensa, Trump afirmou ainda que os Estados Unidos teriam derrotado o Irã no campo militar. “Nós derrotamos totalmente aquele país”, disse.

As negociações entre os dois países ocorrem em Islamabad, capital do Paquistão, com mediação internacional. Fontes próximas ao processo indicaram à Al Jazeera que houve troca de propostas escritas entre as partes, em um movimento considerado histórico pela retomada do diálogo direto.

Além das tratativas diplomáticas, Trump mencionou tensões no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo. Segundo ele, o Irã teria possivelmente lançado minas aquáticas na região. “Estamos fazendo varreduras no estreito agora”, afirmou.

O presidente também declarou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) não participou das operações no local e fez um alerta à China sobre o envio de armamentos ao Irã. “A China terá grandes problemas se enviar armas ao Irã”, disse.