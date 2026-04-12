Irã diz que negociações em Islamabad fracassaram, mas a diplomacia nunca termina

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, disse que as negociações entre o Irã e os EUA em Islamabad, no Paquistão, não produziram resultados, mas ao mesmo tempo observou que a diplomacia nunca termina.

As negociações entre o Irã e os EUA em Islamabad, no Paquistão, terminaram sem acordo devido às exigências excessivas feitas pelos EUA.

Em relação às negociações, Baqaei disse que o Irã e os EUA "chegaram a um entendimento sobre uma série de questões" e que havia "divergências de opinião em 2 ou 3 assuntos importantes".

O porta-voz também observou que esta rodada de negociações foi a mais longa do último ano, durando um total de 24 ou 25 horas.

“Estas negociações ocorreram após 40 dias de guerra imposta e num ambiente de desconfiança e suspeita. É natural que não esperássemos, desde o início, chegar a um acordo numa única reunião”, afirmou. “Ninguém esperava isso.”

Ele enfatizou que “a diplomacia nunca termina” e disse: “Essa ferramenta serve para proteger os interesses nacionais, e os diplomatas devem cumprir seus deveres tanto em tempos de guerra quanto de paz”.

Baqaei afirmou que o sucesso das negociações dependia da “seriedade e boa-fé da parte contrária” e da aceitação dos direitos e interesses legítimos do Irã.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã também destacou a complexidade das questões, dizendo: "Algumas novas questões, como a do Estreito de Ormuz, foram adicionadas a essas negociações, cada uma com suas próprias complexidades."

Baqaei prosseguiu afirmando que “em qualquer situação, o aparato diplomático deve defender os direitos e interesses do povo iraniano”.

Ele também agradeceu ao governo e ao povo do Paquistão e às suas autoridades, incluindo o primeiro-ministro Shahbaz Sharif, o chefe do Estado-Maior do Exército, marechal de campo Asim Munir, e o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar.

“Agradecemos a gentileza deles e estamos confiantes de que os contatos entre o Irã, o Paquistão e nossos outros amigos na região continuarão.”