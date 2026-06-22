'Facilitou o genocídio em Gaza. É assim que ele será lembrado', diz Jeremy Corbyn sobre Keir Starmer

247 - Jeremy Corbyn, membro do Parlamento do Reino Unido, afirmou nesta segunda-feira (22) que Keir Starmer será lembrado por ter “facilitado o genocídio em Gaza”, em uma dura reação ao anúncio de renúncia do premiê britânico, em meio ao agravamento da crise no Partido Trabalhista.

A declaração foi feita por Jeremy Corbyn em uma postagem publicada nesta segunda. O parlamentar acusou Starmer de ter desperdiçado a oportunidade de enfrentar problemas sociais profundos no Reino Unido, como a pobreza infantil, a falta de moradia e a desigualdade.

“Keir Starmer poderia ter acabado com a pobreza infantil, a falta de moradia e os níveis grotescos de desigualdade neste país. Em vez disso, ele abandonou aqueles que precisam, destruiu nossas liberdades civis e facilitou o genocídio em Gaza. É assim que este primeiro-ministro será lembrado — e essa é a herança de bancarrota moral e política que ele deixa para trás”, escreveu Corbyn.

O parlamentar também afirmou que as crises sociais britânicas permanecerão no centro da disputa política. “As crises em nossa sociedade não vão desaparecer. Nem nós — e continuaremos lutando por uma sociedade mais igualitária, pacífica e digna para todos”, declarou.

Keir Starmer could have ended child poverty, homelessness and the grotesque levels of inequality in this country.



Instead, he abandoned those in need, destroyed our civil liberties and facilitated genocide in Gaza.



That is how this Prime Minister will be remembered - and that… — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 22, 2026

A manifestação ocorre no mesmo dia em que Starmer anunciou que deixará o cargo, pressionado pelo avanço político de Andy Burnham e por cobranças crescentes de ministros e parlamentares trabalhistas pela definição de um cronograma de saída.

A renúncia foi anunciada após um fim de semana de forte desgaste para o governo britânico. Starmer já avaliava seu futuro no domingo (21), depois que a vitória expressiva de Burnham em uma eleição para o parlamento intensificou a pressão interna no Labour.

A dimensão do resultado obtido por Burnham em uma disputa parlamentar no noroeste da Inglaterra, realizada na sexta-feira (19), alterou o equilíbrio de forças dentro do Partido Trabalhista. O triunfo fortaleceu seu nome como possível sucessor e levou dezenas de parlamentares, além de alguns ministros, a defenderem reservadamente que Starmer estabelecesse um prazo para deixar o comando do governo.

Nos últimos meses, o premiê britânico enfrentava um ambiente político cada vez mais adverso. A pressão interna aumentou à medida que aliados passaram a enxergar em Burnham uma alternativa para reorganizar o governo e reduzir o desgaste da legenda no poder.

A crise também foi marcada por tensões na relação entre Reino Unido e Estados Unidos, aliados históricos em temas estratégicos. O governo britânico não demonstrou apoio enfático à guerra no Irã e demorou a autorizar o uso de bases britânicas pelos Estados Unidos, o que irritou o presidente norte-americano, Donald Trump.

O episódio ampliou o isolamento político de Starmer em um momento no qual sua liderança já era questionada por setores do próprio Partido Trabalhista. A combinação entre pressão parlamentar, desgaste no gabinete e atritos internacionais acelerou o processo que culminou no anúncio de sua renúncia.

A saída de Starmer abre uma nova etapa de disputa no Labour e coloca Andy Burnham no centro das articulações internas para a sucessão no governo britânico, após uma vitória parlamentar que redesenhou a correlação de forças dentro da legenda.