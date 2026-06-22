Keir Starmer renuncia ao cargo de premiê britânico

247 - O premiê britânico Keir Starmer anunciou nesta segunda-feira (22) que deixará o cargo, em meio ao agravamento da crise no Partido Trabalhista após o avanço político de Andy Burnham e à pressão crescente de ministros e parlamentares pela definição de um cronograma de saída.

A renúncia de Keir Starmer ocorre após um fim de semana de forte desgaste político para o governo britânico. O primeiro-ministro já avaliava seu futuro no domingo (21), depois que a vitória expressiva de Burnham nas eleições para o parlamento intensificou as cobranças dentro do Labour.

A dimensão do resultado obtido por Andy Burnham em uma disputa parlamentar no noroeste da Inglaterra, realizada na sexta-feira (19), ampliou a pressão sobre Starmer. O triunfo fortaleceu o nome do ex-prefeito como possível sucessor e levou dezenas de parlamentares, além de alguns ministros trabalhistas, a defenderem reservadamente que o premiê estabelecesse um prazo para deixar o comando do governo.

Nos últimos meses, Starmer vinha enfrentando um ambiente político cada vez mais adverso. A pressão interna no Partido Trabalhista ganhou força à medida que aliados passaram a ver em Burnham uma alternativa para reorganizar o governo e reduzir o desgaste da legenda no poder.

A crise também foi marcada por tensões na relação entre Reino Unido e Estados Unidos, historicamente próximos em temas estratégicos. O governo britânico não demonstrou apoio enfático à guerra no Irã e demorou a autorizar o uso de bases britânicas pelos Estados Unidos, o que irritou o presidente norte-americano, Donald Trump.

O episódio agravou o isolamento político de Starmer em um momento no qual sua liderança já era questionada por setores do próprio partido. A combinação entre pressão parlamentar, desgaste no gabinete e atritos internacionais acelerou o processo que culminou no anúncio de sua renúncia.

A saída de Starmer abre uma nova etapa de disputa no Partido Trabalhista e coloca Andy Burnham no centro das articulações internas para a sucessão no governo britânico, após uma vitória parlamentar que alterou o equilíbrio de forças dentro da legenda.