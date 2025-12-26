'Feliz Natal a todos, incluindo os terroristas mortos', diz Trump ao anunciar ataques aéreos na NIgéria

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (25) que o país realizou ataques aéreos contra militantes do Estado Islâmico (ISIS) no noroeste da Nigéria. A informação foi divulgada pelo próprio chefe da Casa Branca em uma publicação na rede social Truth Social, plataforma criada por ele.

“Que Deus abençoe nossas Forças Armadas e um Feliz Natal a todos, incluindo os terroristas mortos, dos quais haverá muitos mais se o massacre de cristãos continuar”, disse Trump ao anunciara operação.

Segundo a RT Brasil, Trump declarou que a operação militar foi determinada diretamente por ele, na condição de Comandante-em-Chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, e teve como alvo integrantes do grupo extremista que, de acordo com suas palavras, vinham promovendo ataques violentos contra cristãos na região.

Em sua mensagem, o atual presidente dos Estados Unidos afirmou que a ação foi uma resposta à continuidade da violência atribuída ao grupo. “Esta noite, por minha ordem como Comandante-em-Chefe, os Estados Unidos lançaram um ataque poderoso e letal contra terroristas do ISIS no noroeste da Nigéria, que vinham atacando e matando de forma brutal, principalmente, cristãos inocentes, em níveis não vistos há muitos anos e até mesmo há séculos!”, escreveu Trump.

O presidente também disse que os militantes já haviam sido advertidos anteriormente. “Eu já havia alertado esses terroristas de que, se não parassem o massacre de cristãos, haveria um preço a pagar, e esta noite houve”, afirmou.

Trump destacou ainda a atuação do Departamento de Guerra na condução da ofensiva militar. “O Departamento de Guerra executou inúmeros ataques perfeitos, como apenas os Estados Unidos são capazes de fazer”, declarou.

Na mesma publicação, o chefe do Executivo norte-americano reiterou sua posição em relação ao combate ao extremismo. “Sob a minha liderança, nosso país não permitirá que o terrorismo islâmico radical prospere”, escreveu.