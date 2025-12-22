Flávio Bolsonaro inicia agenda internacional em evento com Netanyahu

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou que sua primeira agenda internacional após o lançamento como pré-candidato à Presidência da República ocorrerá em Israel, ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A participação marca a estreia do parlamentar em eventos no exterior desde que passou a ser apontado como o nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a disputa eleitoral de 2026.

A informação foi divulgada pela coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles. Segundo a publicação, Flávio Bolsonaro será um dos oradores da Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo, programada para ocorrer entre os dias 26 e 27 de janeiro, em Jerusalém, capital do Estado de Israel.

O evento terá Netanyahu como principal figura política e reunirá autoridades e convidados internacionais. Além do senador, a conferência contará com a presença do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que teve o mandato cassado por faltas na Câmara dos Deputados na quinta-feira (18) e atualmente vive nos Estados Unidos, em condição descrita por aliados como autoexílio.

A participação de Flávio Bolsonaro ocorre em um contexto de tensões diplomáticas entre Brasil e Israel. O atual presidente brasileiro foi declarado “persona non grata” pelo governo israelense após críticas públicas às ações militares conduzidas por Netanyahu contra a Faixa de Gaza. Em uma dessas manifestações, o chefe do Executivo brasileiro comparou a ofensiva israelense ao Holocausto, episódio histórico que resultou no assassinato de cerca de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Nos bastidores políticos, a ida do senador a Jerusalém é vista como um gesto simbólico para reforçar a aproximação do bolsonarismo com o governo israelense e com pautas conservadoras no cenário internacional, em meio à preparação para a disputa presidencial prevista para 2026.