Quase metade acredita que Flávio Bolsonaro levará candidatura até o fim, aponta Genial/Quaest

247 – Uma pesquisa do instituto Genial/Quaest indica que 49% dos brasileiros acreditam que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) levará sua candidatura à Presidência da República até o dia da eleição. O levantamento mostra, no entanto, que uma parcela expressiva do eleitorado enxerga a pré-campanha como instrumento de negociação política.

Os dados foram divulgados pelo jornal Estado de S. Paulo neste domingo, 21, e revelam que 38% dos entrevistados avaliam que Flávio Bolsonaro utiliza a pré-candidatura para negociar interesses do clã liderado por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Outros 13% disseram não saber ou preferiram não responder.

O recorte por identificação política evidencia contrastes relevantes. Entre eleitores que se declaram bolsonaristas, a percepção majoritária é de que a candidatura será levada adiante: 81% acreditam que Flávio Bolsonaro disputará o pleito até o fim, enquanto 12% avaliam que a estratégia tem como objetivo negociar. Nesse grupo, 7% não souberam responder.

Já entre eleitores identificados com o lulismo, a leitura é predominantemente oposta. Segundo a pesquisa, 57% acreditam que a pré-candidatura do senador serve para negociação política, enquanto 32% apostam que ele será efetivamente candidato à Presidência em 2026. Outros 11% não souberam ou não responderam.

Entre os eleitores que se definem como independentes, o cenário aparece mais dividido. Aqueles que acreditam que Flávio Bolsonaro seguirá até o fim da disputa somam 46%, enquanto 37% avaliam que a candidatura é usada como instrumento de negociação. Nesse segmento, 17% não souberam ou não responderam.

O levantamento foi realizado com 2.004 eleitores entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.