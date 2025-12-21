França construirá novo porta-aviões, diz Macron

PARIS, 21 Dez. (Reuters) - O presidente Emmanuel Macron confirmou no domingo os planos de construir um novo porta-aviões, maior e mais moderno, para substituir o envelhecido Charles de Gaulle e aumentar a capacidade da França como potência marítima.

Macron, que originalmente divulgou os planos em 2020, fez o anúncio a tropas baseadas em uma base militar francesa em Abu Dhabi, localizada perto do Estreito de Ormuz, um ponto de passagem importante para os fluxos globais de petróleo.

"A decisão de lançar esse vasto programa foi tomada esta semana", disse Macron, acrescentando que o projeto impulsionará a base industrial da França, em especial as pequenas e médias empresas.

A ministra do Exército, Catherine Vautrin, disse na rede social X que a nova embarcação entrará em serviço em 2038, por volta da época em que se espera que o Charles de Gaulle seja aposentado. Esse navio entrou em serviço em 2001, cerca de 15 anos após ter sido comissionado.

Alguns parlamentares franceses do centro e da esquerda moderada sugeriram recentemente que o projeto de construção de um novo porta-aviões fosse adiado devido às finanças públicas da França.

A França continua sendo uma das principais potências militares da Europa e é um dos cinco únicos países que possuem oficialmente armas nucleares.

(Por Tassilo Hummel)