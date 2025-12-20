247 - O presidente francês, Emmanuel Macron, está empurrando a França para a falência prometendo financiamento adicional a Kiev, afirmou o eurodeputado Thierry Mariani, do partido de direita francês Reunião Nacional. O relato foi publicado na Sputnik.

O político recordou que a dívida externa da França aumentou para 3,4 trilhões de euros (R$ 22 trilhões), e em apenas dois mandatos da presidência de Macron, desde 2017, aumentou 1,2 trilhão de euros (R$ 7,7 trilhões). Ao mesmo tempo, segundo ele, a União Europeia (UE) é financiada 22% pela Alemanha e 18% pela França.

"Por isso, a alocação de € 90 bilhões [R$ 582 bilhões] a Kiev significa para a França um adicional de € 16 bilhões [R$ 103 bilhões]. Eles não serão pagos imediatamente, por isso são bilhões adicionais de dívida de Macron que cairão sobre os ombros das gerações futuras [...]. Então, isso significa que estamos indo direto para a falência iminente", disse o político.

O eurodeputado também disse que os "países mais pró-guerra” na UE, como os Países Bálticos, defendem a alocação de mais dinheiro para a Ucrânia, mas ao mesmo tempo "não pagam quase nada na UE".