França não está pronta para assinar acordo UE-Mercosul, diz Macron
Presidente francês afirma que pacto comercial ainda carece de garantias sobre reciprocidade e proteção à agricultura europeia
247 - A França voltou a manifestar oposição à assinatura imediata do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Às vésperas de uma cúpula do bloco europeu em Bruxelas, o presidente Emmanuel Macron afirmou que o país considera o texto insuficiente e avalia que ainda há pendências relevantes antes de qualquer decisão final. As informações são da Reuters.
Segundo Macron, o principal entrave está na falta de garantias claras sobre reciprocidade nas regras comerciais e sobre mecanismos eficazes de controle dos produtos envolvidos no acordo.
Durante conversa com jornalistas, o presidente francês foi enfático ao justificar a posição de Paris. “Acreditamos que os números não fecham e que esse acordo não pode ser assinado (...) trata-se da consistência da Europa e de uma Europa que protege sua agricultura e seus produtores”, declarou Macron.