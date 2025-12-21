Rússia rejeita reunião com EUA e Ucrânia sobre a guerra

247 - O governo da Rússia descartou neste domingo (21) a possibilidade de participar, neste momento, de uma reunião trilateral com os Estados Unidos e a Ucrânia para discutir a guerra no leste europeu. A proposta foi mencionada por autoridades estadunidenses e citada publicamente pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas não avançou no âmbito diplomático russo. Segundo o Kremlin, a ideia de um encontro entre os três países não foi objeto de debate interno e não integra a agenda atual de Moscou. As informações são da agência ANSA.

Proposta trilateral não avança em Moscou

O conselheiro presidencial russo Yuri Ushakov afirmou a jornalistas que a possibilidade de uma reunião conjunta foi descartada. Segundo ele, "a possibilidade de uma reunião trilateral não foi seriamente discutida até agora e não está sendo considerada", em declaração reproduzida pela agência Tass. A fala reforça a posição oficial do Kremlin diante das sinalizações feitas por Washington, que demonstrou interesse em reunir representantes dos três países para tratar do conflito no leste europeu.

Negociações paralelas com os Estados Unidos

Ushakov também comentou sobre a atuação de Kirill Dmitriev, enviado russo que se encontra em Miami para negociações em andamento com autoridades dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia. De acordo com o conselheiro presidencial, Dmitriev está atualmente reunido com "vários colegas", sem detalhar o teor das conversas.

França avalia diálogo entre Putin e Macron

Enquanto a Rússia afasta a hipótese de um encontro trilateral, a França sinalizou abertura para uma iniciativa diplomática bilateral. Fontes diplomáticas afirmaram que Paris considera "bem-vinda" a disposição do presidente russo, Vladimir Putin, em dialogar com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Segundo essas fontes, o governo francês deverá decidir "nos próximos dias" os termos e o formato de uma eventual conversa entre os dois líderes. "É positivo que o Kremlin tenha dado sua aprovação pública a essa abordagem. Nosso objetivo continuará sendo contribuir para uma paz sólida e duradoura para a Ucrânia e a Europa, com total transparência junto ao presidente Zelensky e aos nossos parceiros europeus", disseram representantes do Palácio do Eliseu.

Histórico de encontros entre Rússia e Ucrânia

O único encontro presencial entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin ocorreu em dezembro de 2019, em Paris. Na ocasião, os dois líderes concordaram com um roteiro específico voltado à implementação dos Acordos de Minsk, que buscavam estabelecer bases para a redução das hostilidades no conflito no leste da Ucrânia. Desde então, não houve novos encontros diretos entre os presidentes dos dois países.