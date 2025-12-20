Autoridades de EUA e Rússia se reunirão na Flórida para mais conversas sobre Ucrânia

Por Steve Holland e Simon Lewis

WASHINGTON, 20 Dez - Negociadores norte-americanos devem se reunir com autoridades russas na Flórida neste sábado para conversas em que prometem ter como objetivo acabar com a guerra na Ucrânia.

A reunião segue as discussões dos EUA na sexta-feira com autoridades ucranianas e europeias, as mais recentes de um plano de paz que despertou alguma esperança de uma solução para o conflito que começou quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

O enviado do presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, está liderando a delegação russa que se reunirá com o magnata do setor imobiliário que se tornou diplomata, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner. Marco Rubio, o principal diplomata e conselheiro de segurança nacional de Trump, disse que também poderá participar das conversas.

Reuniões anteriores foram realizadas no clube de golfe de Witkoff em Hallandale Beach, em Miami.

Autoridades norte-americanas, ucranianas e europeias informaram no início desta semana que houve progresso nas garantias de segurança para Kiev como parte das negociações para acabar com a guerra, mas ainda não está claro se esses termos serão aceitáveis para Moscou.

Uma fonte russa disse à Reuters que qualquer reunião entre Dmitriev e os negociadores ucranianos havia sido descartada.

PUTIN NÃO OFERECE COMPROMISSO

Os relatórios da inteligência dos EUA continuam a alertar que o presidente russo, Vladimir Putin, pretende capturar toda a Ucrânia, disseram fontes familiarizadas com serviços de espionagem dos EUA, contradizendo as afirmações de algumas autoridades norte-americanas de que Moscou está pronta para a paz.

Putin não ofereceu nenhum compromisso durante sua conferência de imprensa anual em Moscou, insistindo que os termos da Rússia para encerrar a guerra não mudaram desde junho de 2024, quando ele exigiu que a Ucrânia abandonasse sua ambição de se juntar à Otan e se retirasse totalmente de quatro regiões ucranianas que a Rússia reivindica como seu próprio território.

Kiev afirma que não cederá terras que as forças de Moscou não conseguiram capturar em quase quatro anos de guerra.

O principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, disse que as equipes dos EUA e da Europa conversaram na sexta-feira e concordaram em prosseguir com seus esforços conjuntos.

"Concordamos com nossos parceiros norte-americanos sobre novas medidas e sobre a continuação de nosso trabalho conjunto em um futuro próximo", escreveu Umerov no Telegram sobre as discussões nos Estados Unidos, acrescentando que ele havia informado o presidente Volodymyr Zelensky sobre o resultado das negociações.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Rubio disse a jornalistas na sexta-feira que houve progresso nas discussões para acabar com a guerra, mas ainda há um caminho a percorrer.

"No final, cabe a eles fazer um acordo. Não podemos forçar a Ucrânia a fazer um acordo. Não podemos forçar a Rússia a fazer um acordo. Eles têm que querer fazer um acordo", disse Rubio.

"O papel que estamos tentando desempenhar é o de descobrir se há alguma sobreposição aqui com a qual eles possam concordar, e foi nisso que investimos muito tempo e energia e continuamos a fazer isso. Talvez isso não seja possível. Espero que seja. Espero que possa ser feito este mês, antes do final do ano."