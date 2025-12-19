Rússia prevê novos avanços militares na Ucrânia até o fim do ano, afirma Putin

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que as forças russas devem alcançar novos êxitos militares antes do fim deste ano, em meio ao avanço sobre posições consideradas estratégicas no leste da Ucrânia. Segundo ele, Moscou recuperou a iniciativa no campo de batalha e vem pressionando as tropas ucranianas ao longo de toda a linha de frente. As declarações foram feitas durante a tradicional sessão anual de perguntas e respostas do chefe do Kremlin, realizada nesta sexta-feira (19).

Putin disse estar confiante em novos resultados ainda em 2025. “Tenho certeza de que, antes do fim do ano, veremos novos sucessos de nossas forças armadas, de nossos combatentes”, afirmou. De acordo com ele, a Rússia consolidou vantagem estratégica após expulsar tropas ucranianas da região de Kursk na primavera, encerrando uma incursão iniciada por Kiev no ano anterior com o objetivo declarado de reforçar sua posição em futuras negociações de paz.

O presidente russo destacou que, após a tomada da cidade de Krasnoarmeysk, também conhecida como Pokrovsk, no início de dezembro, Moscou passou a dispor de uma base para avançar sobre o que classificou como a principal área fortificada da Ucrânia no Donbass. Essa zona inclui regiões urbanizadas entre Slavyansk, Kramatorsk e Konstantinovka, cidade que, segundo ele, já é palco de confrontos diretos com tropas russas.

Putin acrescentou que há combates intensos em outras localidades, como Krasny Liman e Dmitrov, além de Gulyay Pole, na região de Zaporozhye. No sul do país, segundo o presidente, forças russas capturaram a cidade de Kupyansk e exercem forte pressão sobre um agrupamento ucraniano entrincheirado próximo a um grande entroncamento ferroviário.

Ao comentar a situação dessas tropas, Putin afirmou que cerca de 3,5 mil militares ucranianos estariam cercados e sem possibilidade de recuo. “Eles praticamente não têm chances” de sobreviver, disse, ao relatar que o pedido de retirada teria sido negado. Em outro momento, o presidente reforçou a expectativa de novos avanços: “Chegará o momento em que nossos rapazes terminarão seu trabalho, destruindo as forças ucranianas cercadas na margem norte do rio e avançarão para o oeste. Isso acontecerá muito em breve”.

Segundo Putin, as tentativas de Kiev de manter ou reverter as perdas territoriais “a qualquer custo” não têm sido bem-sucedidas e apenas esgotaram as reservas estratégicas ucranianas. Para o presidente russo, o agravamento do cenário militar pode levar a Ucrânia a aceitar uma solução diplomática para o conflito.