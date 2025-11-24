Governo dos EUA lança missão para acelerar avanços científicos com IA

WASHINGTON, 24 de novembro (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira uma ordem executiva para lançar um esforço governamental abrangente para construir uma plataforma integrada de inteligência artificial que utilize conjuntos de dados científicos federais para treinar tecnologias de próxima geração.

O projeto, denominado Missão Genesis, visa transformar a pesquisa científica e acelerar as descobertas científicas, utilizando conjuntos de dados científicos governamentais de grande escala "para treinar modelos científicos fundamentais e criar agentes de IA para testar novas hipóteses, automatizar fluxos de trabalho de pesquisa e acelerar avanços científicos".

Trump orientou o Departamento de Energia dos EUA e os Laboratórios Nacionais dos EUA a "unirem as mentes mais brilhantes da América, os computadores mais poderosos e os vastos dados científicos em um sistema cooperativo para pesquisa".

O Departamento de Energia (DOE) criará uma plataforma de experimentação de IA em circuito fechado, integrando supercomputadores e conjuntos de dados dos EUA para gerar modelos fundamentais e alimentar laboratórios de robótica.

Michael Kratsios, chefe do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, afirmou que o objetivo da iniciativa é desbloquear conjuntos de dados federais e "acelerar drasticamente o ritmo das descobertas científicas".

Ele afirmou que a Missão Genesis visa usar IA para "automatizar o planejamento de experimentos, acelerar simulações e gerar modelos preditivos para tudo, desde o dobramento de proteínas até a dinâmica do plasma de fusão. Isso reduzirá o tempo de descoberta de anos para dias ou até mesmo horas."

O secretário de Energia, Chris Wright, observou o enorme investimento do setor privado em IA, mas disse que o governo queria redirecionar esses esforços para "focar na descoberta científica, nos avanços da engenharia e, para isso, precisamos dos conjuntos de dados contidos em nossos laboratórios nacionais".

A ordem executiva dá especial atenção à segurança nacional, econômica e de saúde dos EUA, incluindo biotecnologia, materiais críticos, energia de fissão e fusão nuclear, exploração espacial, ciência da informação quântica, semicondutores e microeletrônica.

Trump priorizou vencer a corrida da IA ​​contra a China. Logo após assumir o cargo em janeiro, Trump ordenou que seu governo elaborasse um Plano de Ação para IA que tornaria "os Estados Unidos a capital mundial da inteligência artificial" e reduziria as barreiras regulatórias à sua rápida expansão. Ele também revogou uma ordem executiva sobre segurança da IA ​​assinada por seu antecessor, Joe Biden.

Reportagem de David Shepardson; Edição de Leslie Adler e Stephen Coates