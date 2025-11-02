Governo russo diz que não é necessário um encontro entre Putin e Trump no atual momento

247 - O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov afirmou que um encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ocorrer futuramente, mas não há motivos para tratá-lo como uma urgência neste momento.

De acordo com a TASS, Peskov explicou que, embora a possibilidade de diálogo direto entre Putin e Trump exista, a prioridade do governo russo no momento é o avanço das negociações relacionadas ao conflito na Ucrânia. “Hipótese: é possível, mas no momento não há necessidade disso”, declarou o porta-voz, destacando que “é necessário um trabalho minucioso no acordo com a Ucrânia”.

A fala de Peskov reforça o tom de cautela adotado por Moscou em relação ao relacionamento com Washington, num contexto de tensões geopolíticas e impasses diplomáticos sobre o futuro das tratativas de paz.

O Kremlin tem reiterado que o foco está na consolidação de um processo de negociação que leve a resultados concretos, sem a pressa de promover encontros de cúpula apenas por simbolismo político.

A ausência de uma data para eventual reunião entre os dois líderes indica que, para o governo russo, o diálogo com os Estados Unidos deve ocorrer em bases pragmáticas e com avanços prévios no campo diplomático. O Kremlin mantém, assim, a estratégia de concentrar esforços na questão ucraniana, considerada central para a segurança e a política externa da Rússia.