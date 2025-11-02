Governo russo diz que não é necessário um encontro entre Putin e Trump no atual momento
Para a Rússia, a prioridade é concentrar esforços na questão ucraniana
247 - O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov afirmou que um encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ocorrer futuramente, mas não há motivos para tratá-lo como uma urgência neste momento.
De acordo com a TASS, Peskov explicou que, embora a possibilidade de diálogo direto entre Putin e Trump exista, a prioridade do governo russo no momento é o avanço das negociações relacionadas ao conflito na Ucrânia. “Hipótese: é possível, mas no momento não há necessidade disso”, declarou o porta-voz, destacando que “é necessário um trabalho minucioso no acordo com a Ucrânia”.
A fala de Peskov reforça o tom de cautela adotado por Moscou em relação ao relacionamento com Washington, num contexto de tensões geopolíticas e impasses diplomáticos sobre o futuro das tratativas de paz.
O Kremlin tem reiterado que o foco está na consolidação de um processo de negociação que leve a resultados concretos, sem a pressa de promover encontros de cúpula apenas por simbolismo político.