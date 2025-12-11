Greve geral em protesto contra reforma trabalhista paralisa transportes e fecha escolas em Portugal

Reuters - Os serviços de trem foram paralisados em todo Portugal nesta quinta-feira, centenas de voos foram cancelados e escolas foram fechadas quando os sindicatos iniciaram a primeira greve geral em mais de uma década, em protesto contra as reformas trabalhistas propostas.

O governo minoritário de centro-direita afirma que as mudanças propostas - que alteram mais de 100 artigos do código trabalhista - visam aumentar a produtividade e estimular o crescimento econômico. Mas os sindicatos acusam o governo de inclinar o poder para os empregadores em detrimento dos direitos dos trabalhadores, apesar da economia forte e do baixo desemprego.

Espera-se que o projeto de lei, ainda a ser apresentado ao Parlamento, seja aprovado com o apoio do partido de extrema-direita Chega.

Alguns transportes públicos funcionaram devido aos requisitos mínimos de serviço impostos pelas autoridades, mas as ruas de Lisboa estavam visivelmente mais calmas. Embora os hospitais tenham permanecido abertos, a maioria das cirurgias e consultas foi adiada devido à greve da equipe de enfermagem.

"Teremos uma grande greve geral... Nosso apelo é para que todos os trabalhadores usem esse dia como meio de rejeitar a reforma trabalhista", disse Tiago Oliveira, secretário-geral da central sindical CGTP, aos repórteres em um dos piquetes.

A companhia aérea TAP deverá operar apenas cerca de um terço de seus cerca de 260 voos diários de e para Portugal durante a greve de um dia.

Convocada pelas maiores centrais sindicais, CGTP e UGT, essa é a primeira greve geral desde junho de 2013, quando Portugal estava sob severas medidas de austeridade impostas por um resgate internacional que reduziu salários e aumentou impostos.

As reformas trabalhistas preveem a flexibilização das demissões em massa por justa causa em empresas de pequeno e médio porte e o fim dos limites à terceirização. Outras medidas polêmicas incluem o limite de dois anos de direitos de trabalho flexível para mães que estejam amamentando.