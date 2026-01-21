Groenlândia pede que população estoque alimentos diante de cenário de crise com EUA

247 - O governo da Groenlândia orientou a população a manter reservas de água, alimentos e itens essenciais suficientes para pelo menos cinco dias, como medida preventiva diante de possíveis situações de crise. A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo para reforçar a segurança civil e ampliar a capacidade de resposta da sociedade em cenários adversos, destaca o jornal O Estado de São Paulo, citando o The New York Times. A recomendação não menciona diretamente fatores externos, mas ocorre em um contexto de maior atenção internacional sobre o território, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Orientação oficial busca ampliar preparação da sociedade

A diretriz foi apresentada em um folheto publicado nesta (21) e, de acordo com o governo, o objetivo da medida é “fortalecer a segurança da população e garantir que a preparação geral da sociedade seja ainda maior”. As autoridades também citaram episódios recentes de cortes no fornecimento de energia como um dos fatores que motivaram a orientação.

Lista inclui água, alimentos, armas e itens essenciais

Entre os itens recomendados estão três litros de água por pessoa por dia, alimentos não perecíveis para cinco dias, medicamentos de uso contínuo, kit de primeiros socorros, produtos de higiene, cobertores, fontes alternativas de calor, baterias, cartões físicos de pagamento e rádio para comunicação. A lista inclui ainda armas de caça e munição, prática comum em regiões do Ártico.

Declarações de Donald Trump elevam tensão internacional

O alerta ocorre em meio às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que “ninguém pode defender a Groenlândia como os EUA”. Apesar disso, Trump disse que não pretende usar a força para assumir o controle do território, afastando temores expressos por líderes internacionais.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, afirmou que uma invasão americana é improvável, mas não pode ser totalmente descartada. Ele também apelou para que os cerca de 50 mil habitantes do território, que pertence ao Reino da Dinamarca, estejam preparados para diferentes cenários.

Dinamarca reforça presença militar no território

Enquanto isso, a Dinamarca anunciou o envio de cerca de 100 soldados ao oeste da Groenlândia para participar do exercício da Otan Operação Arctic Endurance. O país declarou ter um “desacordo fundamental” com os Estados Unidos sobre o futuro da ilha e reiterou que não pretende vender nem ceder o território.

As Forças Armadas dinamarquesas informaram ainda que suas tropas poderão operar em toda a Groenlândia, inclusive em áreas de alta montanha, consideradas entre os ambientes mais inóspitos do mundo. Os Estados Unidos mantêm presença militar permanente na ilha desde a Segunda Guerra Mundial, com a operação da base de Pituffik, amparada por um tratado firmado com a Dinamarca em 1951.