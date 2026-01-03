Grupos armados provocam tumultos durante protestos em regiões do Irã

247 - Grupos de militantes armados tomaram as ruas de uma cidade no oeste do Irã, disparando rajadas de metralhadora para o alto, informou a agência de notícias Tasnim.

O incidente ocorreu na cidade de Serbale (Sarableh), na província iraniana de Ilam, na noite de sexta-feira.

Enquanto isso, no nordeste do Irã, protestos que eclodiram em razão do descontentamento com a situação econômica transformaram-se em tumultos.

Cerca de 100 pessoas participaram do protesto na noite de sexta-feira na cidade de Bojnord (Bojnurd), na província de Coração do Norte, segundo a Tasnim, acrescentando que os manifestantes bloquearam vias e interromperam o tráfego na cidade.

Mais cedo, na sexta-feira, a mídia iraniana informou que três pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas em um ataque contra um quartel da polícia na cidade de Ezna, na província ocidental de Lorestan.

A agência Fars informou na sexta-feira que distúrbios eclodiram na cidade de Lordegan, na província de Chaharmahal e Bakhtiari. Os protestos evoluíram para confrontos com a polícia, deixando pelo menos duas pessoas mortas e vários policiais feridos.

No fim de dezembro, a mídia iraniana relatou que protestos ocorreram em Teerã em meio ao enfraquecimento da moeda local, o rial iraniano. Os manifestantes reclamaram da forte volatilidade da taxa de câmbio e de seu impacto nos preços no atacado e no varejo. (Com informações da Sputnik).