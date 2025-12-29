Presidente do Banco Central do Irã renuncia em meio a protestos

247 - O presidente do Banco Central do Irã, Mohammad Reza Farzin, renunciou nesta segunda-feira (29) em meio a uma forte desvalorização da moeda nacional, o rial, e a uma taxa elevada de inflação, além de protestos de rua. Abdolnaser Hemmati, que comandou a instituição durante o governo do ex-presidente Hassan Rouhani, deve assumir o cargo.

Farzin apresentou sua renúncia, que deverá ser aceita pelo presidente Masoud Pezeshkian, informou a agência Nour News.

A agência Fars noticiou, citando o gabinete presidencial, que Pezeshkian avalia nomear Hemmati para substituir Farzin.

A renúncia ocorre após dois dias de protestos em Teerã contra a desvalorização do rial, organizados por pequenos empresários, que reclamaram das oscilações cambiais e de seus impactos sobre os preços no atacado e no varejo.

O Irã atravessa um período de inflação elevada, com taxa anual de 38,9%, segundo dados de Farzin, o que resultou em uma acentuada queda do valor da moeda nacional. A cotação não oficial do dólar americano, que girava em torno de 50 mil riais antes da retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear, em maio de 2018, saltou para aproximadamente 1,4 milhão de riais no mercado paralelo. A mudança no comando do Banco Central evidencia a forte pressão econômica enfrentada pelo país e uma tentativa de estabilizar a volátil situação financeira. (Com informações da Sputnik).