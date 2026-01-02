Trump ameaça intervir no Irã após mortes em protestos

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (2) que o país poderá intervir no Irã caso o governo iraniano utilize violência letal contra manifestantes que participem de protestos pacíficos. A declaração ocorre em meio a uma onda de mobilizações populares motivadas pela crise econômica que atinge o país. Em publicação feita na rede social Truth Social, Trump afirmou que os Estados Unidos estão “prontos para agir” se pessoas que protestam de forma pacífica forem mortas, sinalizando uma elevação do tom diplomático diante da situação interna iraniana. As informações são do G1.

Protestos começaram com comerciantes

As manifestações tiveram início no domingo (28), quando comerciantes passaram a protestar contra a condução da economia pelo governo iraniano. As principais queixas envolveram a forte desvalorização da moeda local e o aumento expressivo dos preços, fatores que têm agravado o custo de vida da população.

No dia seguinte, segunda-feira (29), os atos ganharam força com a adesão de centenas de pessoas em diferentes cidades. Em Teerã, comerciantes fecharam lojas como forma de protesto. Com o apoio de estudantes, as mobilizações se expandiram para outras regiões do país e, em alguns locais, acabaram registrando episódios de violência. Ao menos sete pessoas teriam morrido em meio aos protestos.

Governo iraniano reconhece manifestações

Diante da pressão crescente, o governo do presidente Masoud Pezeshkian informou que abriu um canal de diálogo com representantes da sociedade para ouvir as reivindicações da população. Na terça-feira, uma porta-voz do governo reconheceu oficialmente os protestos.

“Reconhecemos oficialmente os protestos. Ouvimos essas vozes e sabemos que isso tem origem na pressão natural provocada pelas dificuldades no sustento da população”, afirmou a porta-voz.

Sanções e crise econômica aprofundam instabilidade

A economia do Irã enfrenta dificuldades estruturais há anos. Um dos principais fatores apontados para o agravamento da crise foi a retomada das sanções dos Estados Unidos em 2018, depois que Donald Trump, em seu primeiro mandato, decidiu retirar o país do acordo nuclear internacional.

Desde então, o impacto das restrições econômicas tem afetado setores estratégicos da economia iraniana, contribuindo para o aumento da inflação, a perda do poder de compra da população e a intensificação do descontentamento social que agora se manifesta nas ruas.