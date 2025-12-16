‘Herói’ muçulmano que desarmou atirador na Austrália se recupera no hospital enquanto doações superam US$ 740 mil

247 – As doações em apoio a Ahmed al Ahmed, morador de Sydney que desarmou um dos atiradores durante um ataque em massa em Bondi Beach, já ultrapassam US$ 740 mil, enquanto ele se recupera no hospital após cirurgias provocadas por ferimentos à bala. As informações são da agência Reuters, que acompanha o caso desde o atentado ocorrido no domingo.

Ahmed al Ahmed, de 43 anos, pai de dois filhos, escondeu-se atrás de carros estacionados antes de avançar contra um dos agressores por trás, arrancando-lhe o rifle e derrubando-o no chão. Durante a ação, ele acabou sendo atingido por disparos feitos por um segundo autor do ataque.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou que a atitude de Ahmed salvou vidas e simbolizou o melhor do espírito humano em meio à tragédia. “O que vimos nas últimas 24 horas foi o pior da humanidade em um ato terrorista. Mas também vimos o melhor da humanidade em Ahmed Al Ahmed correndo em direção ao perigo, colocando sua própria vida em risco”, disse Albanese à emissora pública ABC News. Segundo o premiê, Ahmed foi baleado duas vezes.

A família informou que os tiros atingiram a mão e o braço de Ahmed. Um primo, Jozay Alkanji, afirmou que ele já passou por uma cirurgia inicial e pode precisar de novos procedimentos médicos.

Ataque deixou 15 mortos

A polícia australiana informou que o ataque foi cometido por um homem de 50 anos e seu filho, de 24, durante uma celebração judaica, resultando na morte de 15 pessoas. Trata-se do pior episódio de violência armada no país em quase 30 anos.

O pai de Ahmed, Mohamed Fateh al Ahmed, afirmou em entrevista à ABC News que o filho é cidadão australiano e trabalha vendendo frutas e vegetais. “Meu filho é um herói. Ele serviu na polícia, ele tem a paixão de defender as pessoas”, disse. “Quando ele viu pessoas caídas no chão e o sangue, rapidamente sua consciência o impulsionou a atacar um dos terroristas e tirar sua arma.”

Reconhecimento e homenagens

Líderes políticos e cidadãos comuns prestaram homenagens a Ahmed. O primeiro-ministro do estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns, visitou o ferido no Hospital St George e afirmou em publicação nas redes sociais que transmitiu a ele a gratidão da população. “Ahmed é um herói da vida real. Obrigado, Ahmed”, escreveu.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atual presidente do país, também comentou o episódio e classificou Ahmed como “uma pessoa muito, muito corajosa” que salvou muitas vidas.

Uma campanha no GoFundMe criada para ajudar na recuperação de Ahmed arrecadou mais de US$ 740 mil em apenas um dia. O maior doador foi o bilionário e gestor de fundos Bill Ackman, que contribuiu com cerca de US$ 66 mil e divulgou a campanha em sua conta na rede X.

Solidariedade popular

Do lado de fora do Hospital St George, moradores passaram a deixar flores e mensagens de apoio. Misha e Veronica Pochuev levaram a filha de sete anos, Miroslava, para prestar homenagem. “Meu marido é russo, meu pai é judeu, meu avô é muçulmano. Isso não é só sobre Bondi, é sobre todas as pessoas”, disse Veronica.

Yomna Touni, também de 43 anos, permaneceu por horas no hospital oferecendo apoio em nome de uma instituição de caridade muçulmana que também arrecada recursos para Ahmed. “A intenção é arrecadar o máximo de dinheiro possível para a rápida recuperação dele”, afirmou.

O gesto de Ahmed al Ahmed segue sendo visto por autoridades e pela população como um exemplo raro de coragem civil diante de um dos episódios mais violentos da história recente da Austrália.