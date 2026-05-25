Impasses criados pelos EUA travam negociações, diz Irã

247 - As negociações envolvendo um possível memorando de entendimento com o Irã seguem sem avanço definitivo devido a divergências atribuídas à postura dos Estados Unidos em pontos considerados sensíveis, especialmente na questão da liberação de ativos iranianos congelados.

De acordo com a agência iraniana Tasnim, embora tenham ocorrido novas conversas nesta etapa do processo, a obstrução dos EUA permanece em algumas cláusulas do acordo. Entre os entraves citados está justamente a liberação dos recursos bloqueados do Irã, tema que ainda não teria sido resolvido pelas partes.

A falta de consenso mantém aberta a possibilidade de que, neste momento, não seja alcançado um entendimento entre os negociadores. O impasse ocorre em meio à tentativa de construção de um memorando de entendimento, mas as divergências sobre pontos centrais continuam impedindo a conclusão do processo.

Segundo as informações divulgadas, o Irã reafirmou que não pretende recuar de suas chamadas linhas vermelhas, especialmente aquelas relacionadas aos direitos do povo iraniano. A posição indica que Teerã considera esses pontos inegociáveis no atual estágio das conversas.

Com isso, o cenário das negociações permanece indefinido. A ausência de solução para cláusulas consideradas essenciais, em particular a questão dos ativos congelados, mantém o acordo em suspenso e reforça a incerteza sobre a possibilidade de um entendimento imediato.