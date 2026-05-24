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      Irã nega entrega de urânio enriquecido em acordo preliminar com os EUA

      Autoridade iraniana afirma que tema nuclear ficará para uma negociação final, enquanto Washington pressiona por limites ao programa de Teerã

      Bandeira do Irã e símbolo atômico (Foto: DADO RUVIC/REUTERS)
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      DUBAI, 24 Mai (Reuters) - Uma fonte sênior iraniana disse à Reuters neste domingo que Teerã não concordou em entregar seu estoque de urânio altamente enriquecido.

      A fonte disse que a questão nuclear do Irã não faz parte do acordo preliminar com os Estados Unidos.

      "A questão nuclear será abordada nas negociações para um acordo final e, portanto, não faz parte do acordo atual. Não houve acordo sobre o estoque de urânio altamente enriquecido do Irã ser enviado para fora do país", disse a fonte.

      (Reportagem de Parisa Hafezi)

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