Irã nega entrega de urânio enriquecido em acordo preliminar com os EUA

DUBAI, 24 Mai (Reuters) - Uma fonte sênior iraniana disse à Reuters neste domingo que Teerã não concordou em entregar seu estoque de urânio altamente enriquecido.

A fonte disse que a questão nuclear do Irã não faz parte do acordo preliminar com os Estados Unidos.

"A questão nuclear será abordada nas negociações para um acordo final e, portanto, não faz parte do acordo atual. Não houve acordo sobre o estoque de urânio altamente enriquecido do Irã ser enviado para fora do país", disse a fonte.

(Reportagem de Parisa Hafezi)