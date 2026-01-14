Índia e EUA retomam discussão sobre comércio, minerais críticos e cooperação estratégica

247 - Autoridades da Índia e dos Estados Unidos mantiveram novas conversas diplomáticas centradas em comércio, minerais críticos e outras áreas estratégicas, em um momento marcado por entraves nas negociações econômicas entre os dois países. O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyan Jaishankar, confirmou uma conversa telefônica com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre comércio, minerais estratégicos e cooperação nuclear.

Durante a conversa, que Jaishankar considerou positiva, ambos os funcionários também discutiram defesa e energia, e concordaram em manter contato sobre esses e outros assuntos.

As informações foram divulgadas pela agência Prensa Latina, que acompanha as tratativas entre Nova Déli e Washington em meio às dificuldades para a assinatura do Acordo Comercial Bilateral (BTA, na sigla em inglês). O entendimento, inicialmente previsto para o fim do ano passado, permanecia paralisado sobretudo em razão da política tarifária do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O acordo tem como objetivo mais do que dobrar o volume do comércio bilateral, estabelecendo a meta de alcançar US$ 500 bilhões até 2030, frente aos atuais US$ 191 bilhões registrados entre as duas economias. Especialistas avaliam que a retomada das negociações é essencial para destravar esse avanço e reduzir as incertezas no relacionamento econômico.

Ao comentar o estado das relações bilaterais, o embaixador dos EUA na Índia, Sergio Gor, destacou que “os verdadeiros amigos podem ter desentendimentos, mas sempre resolvem suas diferenças no final”. Segundo ele, Índia e Estados Unidos estão ligados não apenas por interesses comuns, mas por uma relação fortalecida no mais alto nível político.

As tensões comerciais se intensificaram no ano passado, poucos meses após Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. Na ocasião, o governo norte-americano impôs uma tarifa geral de 10% sobre todas as exportações indianas, seguida de uma taxa adicional de 25%, sob a justificativa de que a Índia mantém tarifas elevadas sobre produtos americanos.

No fim de agosto, Washington adotou novas medidas unilaterais contra Nova Déli, aplicando uma tarifa extra de 25% sobre setores específicos como forma de retaliação às contínuas compras indianas de petróleo bruto da Rússia. Um dia antes, os Estados Unidos anunciaram ainda uma tarifa de 25% contra países que mantêm comércio com o Irã, decisão que pode atingir a Índia, embora em escala menor.

Sobre esse ponto, uma fonte do governo indiano avaliou que é improvável que o país sofra impacto significativo com a medida anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, devido à limitada exposição comercial com o Irã. Segundo o representante, o comércio total entre a Índia e o país persa somou cerca de US$ 1,6 bilhão no ano passado, o que corresponde a apenas 0,15% do comércio total indiano.