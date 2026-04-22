"Índia fez uma estreia impressionante no Mundial do Queijo do Brasil 2026", celebra Modi

247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, destacou nesta quarta-feira (22), em publicação nas redes sociais, o desempenho do país asiático no Mundial do Queijo do Brasil 2026, competição internacional voltada a queijos e produtos lácteos. A quarta edição da competição foi sediada em São Paulo (SP) e contou com a participação de centenas de jurados e reuniu mais de 2,7 mil queijos de diversos países, entre eles Polônia, Índia, Argentina e Bélgica, informa o portal Terra.

Na mensagem, o líder indiano afirmou: "Queijo da Índia deixa sua marca globalmente…". Em seguida, acrescentou: "A Índia fez uma estreia impressionante no Mundial do Queijo do Brasil 2026, que é uma vibrante competição internacional para queijos e produtos lácteos. Quatro produtos indianos ganharam medalhas, incluindo 1 Super Ouro, 2 Ouros e 1 Prata."

Segundo a publicação, o prêmio Super Ouro foi concedido ao queijo Eleftheria Gulmarg, de estilo Brie. As medalhas de ouro foram atribuídas aos produtos Yak Churpi-Soft, da Nordic Farm, em Leh, Ladakh, e ao Eleftheria Brunost, um queijo produzido a partir de soro de leite.

A medalha de prata ficou com o Eleftheria Kaali Miri, inspirado no estilo Belper Knolle. Modi também mencionou os produtores responsáveis pelos resultados e escreveu: "Parabéns a Mausam Narang e Thenlay Nurboo."

Ainda na publicação, o primeiro-ministro avaliou o impacto da conquista para o setor e afirmou: "Tais sucessos fortalecem o setor de laticínios artesanais da Índia no palco mundial." O Mundial do Queijo do Brasil reúne produtores de diferentes países e premia produtos lácteos em diversas categorias.