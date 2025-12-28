Índia projeta avanços em 2026 com foco na juventude e inovação

247 - A Índia encerra 2025 com expectativas elevadas para o próximo ano e uma agenda centrada no protagonismo da juventude, na inovação tecnológica e no fortalecimento do senso coletivo de nação. A avaliação foi apresentada pelo primeiro-ministro indiano durante a edição final de 2025 do programa radiofônico Mann Ki Baat, espaço tradicional de diálogo direto com a população.

As informações foram divulgadas pela agência Prensa Latina, que acompanhou a mensagem na qual o premiê ressaltou iniciativas voltadas às novas gerações e aos desafios estratégicos do país. Segundo ele, a segunda edição do Diálogo de Jovens Líderes está marcada para 12 de janeiro e reunirá representantes da juventude para debater temas considerados centrais, como inovação, bem-estar físico, startups e agricultura.

Ao abordar políticas públicas para a juventude, Modi destacou que o país vem ampliando oportunidades para que jovens talentos possam se expressar e contribuir com soluções concretas. Como exemplo, mencionou o Smart India Hackathon, cuja edição de 2025 foi concluída recentemente. No evento, estudantes apresentaram propostas para enfrentar problemas ligados ao trânsito, fraudes financeiras, prisões digitais e desafios do setor agrícola, entre outros pontos sensíveis da realidade indiana.

O primeiro-ministro também chamou a atenção para o papel de liderança exercido por jovens em suas comunidades locais, instituições de ensino e até mesmo entre a diáspora indiana no exterior. De acordo com ele, esses grupos têm desenvolvido projetos nas áreas cultural, energética e de empoderamento feminino, contando com apoio governamental para ampliar seu alcance e impacto social.

Outro destaque da mensagem foi a referência às comemorações do Dia da República, que em 2026 marcará o 77º aniversário da data. Para Modi, a celebração representa uma oportunidade de relembrar o legado histórico do país e de transmitir às novas gerações a trajetória de heróis e heroínas que lutaram pela independência da Índia.

Ao final do programa, depois de compartilhar orientações de saúde e comentar o clima festivo que marca o período, o primeiro-ministro incentivou a continuidade do Mann Ki Baat em 2026 como um espaço de troca de ideias pautado pelo entusiasmo, pelo engajamento popular e pelo sentimento de pertencimento. O objetivo, segundo ele, é manter o diálogo como ferramenta para impulsionar o desenvolvimento nacional até 2047, ano que simboliza o centenário da independência indiana.