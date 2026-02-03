Indústria e governo da Índia comemoram acordo comercial com os EUA

247 - Industriais indianos saudaram o anúncio do acordo comercial entre Índia e Estados Unidos, afirmando que o pacto fortalecerá os laços estratégicos e econômicos entre as duas nações, além de abrir novas oportunidades de investimento e colaboração, informou a agência ANI.

Comentando o avanço, Kumar Mangalam Birla, presidente do Aditya Birla Group, disse que a redução das tarifas ajudará a aprofundar o engajamento econômico bilateral e a sustentar o crescimento de longo prazo para ambos os países.

Em uma publicação nas redes sociais, Birla elogiou o primeiro-ministro Narendra Modi e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo anúncio do acordo comercial. Segundo ele, “a redução das tarifas ajudará a fortalecer os laços estratégicos e econômicos entre nossos dois grandes países e oferecerá oportunidades adicionais de investimento e colaboração”.

Birla observou que o Aditya Birla Group é o maior investidor indiano nos Estados Unidos e afirmou que o acordo contribuirá para a construção de cadeias de suprimento mais resilientes, a abertura de oportunidades na manufatura e o fortalecimento da competitividade econômica de longo prazo em ambos os países. Ele acrescentou que o grupo segue comprometido em expandir sua presença e seus investimentos nos EUA, onde enxerga oportunidades significativas de inovação, crescimento e parcerias duradouras.

Também celebrando o acordo, Anand Mahindra, presidente do Mahindra Group, reagiu positivamente ao anúncio. Em seus comentários, Mahindra descreveu o entendimento como mais uma evidência dos benefícios de “apressar-se lentamente”. Ele acrescentou que, quando o ruído diminuir, dois parceiros naturais — Índia e Estados Unidos — acabarão se aproximando.

O acordo comercial Índia–EUA foi firmado em 2 de fevereiro, após negociações bem-sucedidas entre as lideranças dos dois países. Após o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo primeiro-ministro Narendra Modi, em 2 de fevereiro, a tarifa recíproca imposta pelos EUA à Índia foi reduzida de 25% para 18%.

Além disso, os Estados Unidos removeram a sobretaxa punitiva adicional de 25% que estava vinculada à compra de petróleo russo pela Índia. A medida deve aliviar pressões comerciais e melhorar o ambiente geral de negócios entre os dois países.

Sudarshan Venu, presidente da TVS Motor Company, afirmou que “a TVS Motor Company acolhe o acordo comercial Índia–EUA anunciado após a conversa entre o primeiro-ministro Modi e o presidente Trump. Igualmente importante é a intenção de ambos os lados de reduzir progressivamente tarifas e barreiras não tarifárias, o que pode aprofundar a integração das cadeias de suprimento, viabilizar uma colaboração tecnológica mais rápida e atrair investimentos para a manufatura avançada”.

Ele acrescentou: “A Índia agora assegurou vários acordos comerciais estratégicos com parceiros econômicos-chave em todo o mundo. Em um ambiente global desafiador, previsibilidade e abertura no comércio ajudam a indústria indiana a escalar, inovar e criar empregos”.

O anúncio foi visto como um passo positivo por líderes empresariais, que esperam que o acordo aumente a confiança dos investidores, amplie a cooperação industrial e fortaleça ainda mais as relações econômicas entre Índia e Estados Unidos.

Reações do governo

Ainda conforme divulgado pela ANI, o ministro do Comércio e da Indústria, Piyush Goyal, afirmou que o Acordo Comercial entre Índia e Estados Unidos traz oportunidades extraordinárias para a população do país e representa o melhor acordo já obtido pela Índia em comparação com todos os seus vizinhos. Ao falar em entrevista coletiva um dia após o anúncio do acordo, Goyal disse que os interesses da Índia tiveram prioridade.

“Nós todos sabemos que o primeiro-ministro, aproveitando sua relação amistosa e seus laços estreitos com o presidente Trump, finalizou um acordo comercial com os Estados Unidos da América que é o melhor acordo que a Índia já recebeu em comparação com todos os nossos vizinhos, todos os países ao nosso redor e todos os países que competem conosco. Este é um grande acordo para todos nós”, afirmou.

Goyal já havia declarado anteriormente que o acordo comercial entre Índia e Estados Unidos libera o potencial de duas grandes democracias trabalhando juntas para a prosperidade compartilhada de seus povos, e que a parceria bilateral permitirá a co-criação de tecnologias e o desenvolvimento conjunto de soluções.

Segundo ele, o acordo abre oportunidades sem precedentes para agricultores, micro, pequenas e médias empresas (MSMEs), empreendedores e trabalhadores qualificados.

Em uma publicação na plataforma X, Goyal afirmou ainda que o acordo ajudará a Índia a obter tecnologia dos Estados Unidos e a acelerar a jornada do país rumo ao Viksit Bharat 2047. Ele elogiou o primeiro-ministro Narendra Modi e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo entendimento.

Setores sensíveis

Goyal afirmou que os setores sensíveis da economia indiana, especialmente a agricultura e o setor de laticínios, foram protegidos no acordo comercial. Ele disse que o primeiro-ministro Narendra Modi sempre defendeu tanto a agricultura quanto o setor de laticínios, resguardando seus interesses e trabalhando incansavelmente para garantir um futuro promissor e amplas oportunidades para as pessoas que atuam nesses setores.

“Fico satisfeito que todo o país compreenda e valorize isso, e que isso tenha forte ressonância junto à população. Os setores sensíveis da economia indiana, especialmente a agricultura e os laticínios, foram protegidos. Temos visto relatos de todo o país; há um entusiasmo generalizado”, afirmou.

“Todos os envolvidos nas exportações da Índia, aqueles ligados ao setor de tecnologia do país, os que desejam trazer tecnologia moderna para a Índia ou fazer parte das cadeias globais de suprimentos e de valor, os que querem estabelecer centros globais de capacidade e os que pretendem investir em diversos setores, especialmente os intensivos em mão de obra que geram empregos para milhões de pessoas — todos estão entusiasmados com isso”, acrescentou.

As declarações de Goyal são relevantes porque, mais cedo, a secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmou que Washington exportará mais produtos agrícolas para a Índia no âmbito do acordo comercial. Segundo ela, o acordo injetará mais recursos na economia rural dos Estados Unidos.