Trump anuncia acordo comercial com a Índia para redução de tarifas e fim da compra de petróleo russo

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que chegou a um acordo comercial com a Índia após uma conversa telefônica com o primeiro-ministro Narendra Modi. Segundo Trump, o entendimento envolve mudanças tarifárias imediatas e compromissos amplos na área de comércio e energia, incluindo a ampliação das compras indianas de produtos estadunidenses.

As informações foram divulgadas pelo próprio Trump em uma postagem nas redes sociais.O anúncio ocorreu após o diálogo entre os dois líderes sobre comércio internacional e fornecimento de energia.

Anúncio após conversa entre Trump e Modi

“Foi uma honra falar com o primeiro-ministro Modi, da Índia, nesta manhã. Ele é um dos meus maiores amigos e um líder poderoso e respeitado de seu país”, escreveu Trump na publicação. Trump disse que a conversa abordou diversos temas, entre eles comércio e a guerra entre Rússia e Ucrânia.

De acordo com Trump, Modi concordou em interromper as compras de petróleo russo. “E Ele concordou em parar de comprar petróleo russo e em comprar muito mais dos Estados Unidos e, potencialmente, da Venezuela. Isso ajudará a ACABAR COM A GUERRA na Ucrânia, que está acontecendo neste momento, com milhares de pessoas morrendo a cada semana!”, escreveu o presidente dos EUA, relacionando essa decisão ao cenário do conflito no Leste Europeu.

Redução tarifária e compromissos comerciais

Trump também anunciou mudanças nas tarifas aplicadas ao comércio bilateral. “Por amizade e respeito ao primeiro-ministro Modi e, conforme seu pedido, com efeito imediato, concordamos com um acordo comercial entre os Estados Unidos e a Índia, pelo qual os Estados Unidos cobrarão uma tarifa recíproca reduzida, baixando de 25% para 18%”, afirmou. Segundo ele, a Índia também avançará para reduzir tarifas e barreiras não tarifárias aplicadas a produtos estadunidenses.

Compras de energia e petróleo no centro do acordo

Ainda segundo Trump, o primeiro-ministro indiano assumiu o compromisso de ampliar significativamente as compras de produtos dos EUA. “O primeiro-ministro também se comprometeu a ‘comprar americano’, em um nível muito mais alto, além de mais de US$ 500 bilhões em energia, tecnologia, produtos agrícolas, carvão e muitos outros produtos dos EUA”, disse.

O presidente concluiu afirmando que a relação bilateral será fortalecida a partir do acordo e destacou a parceria com Modi, sem acrescentar novos detalhes sobre os próximos passos da implementação do pacto.